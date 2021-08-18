Ковид могут сопровождать крапивница и отеки

Фото: Из личного архива Олеси Ивановой

18 августа,в среду, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Олеся Иванова рассказала о сыпи, которая может сопровождать течение коронавирусной инфекции.

Специалист отмечает, что развивается заболевание у некоторых людей с COVID-19, а не у всех пациентов.

— Общих симптомов три. Первый из них — изменение цвета кожи на светлых покровах. Сыпь может выглядеть красной, розовой или фиолетовой. На темной коже — фиолетовой, пепельно-серой или темно-коричневой, — поясняет Олеся Иванова. — Второй симптом — припухлости.

Врач поясняет, что пораженный участок может казаться опухшим.

— Еще один признак надвигающейся сыпи у заразившихся вирусом — зуд. Многие, но не все виды сыпи могут чесаться, — уточняет аллерголог-иммунолог.

Согласно информации Американской академии дерматологии, заболевание кожи может длиться от 2 до 14 дней.

Виды сыпи разные. Один из них похож на крапивницу. Также могут образоваться, по словам Олеси Ивановой, макулы и папулы — плоские или приподнятые зудящие пятна. Чаще всего они локализуются на туловище.

— Бывает также сыпь с волдырями — похожая на ту, которая возникает при ветрянке, — говорит врач и поясняет, что этот вид чаще всего присутствует на туловище заболевшего.

На ногах, по ее словам, может образоваться «кружевной узор». Там же могут возникать и точечные темные пятна.

— Сыпь на пальцах ног называют еще «ковидные пальцы». Она может быть болезненной и зудящей, — рассказывает аллерголог-иммунолог.

Она отмечает, что большинство высыпаний, которые случаются с COVID-19, исчезнут примерно через неделю.

— Тем не менее вы можете себе помочь в домашних условиях, — говорит специалист. — Положите прохладный компресс на пораженный участок кожи.

Среди народных методов, доказавших эффективность и в медицине, — овсяная ванна. Она может успокоить раздраженную кожу.

— Также снять отек поможет применяемый наружно гормональный крем, — добавляет Олеся Иванова.

Еще одно средство — лосьон с каламином, который тоже поможет в борьбе с зудом.

— При крапивнице врач может назначить антигистаминные препараты второго поколения, — добавляет аллерголог-иммунолог.