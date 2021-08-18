Неравнодушные жители столицы отправили уже сотни тонн гуманитарного груза людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации

Волонтеры московского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»: Сергей Вышнепольский, Михаил Мещеряков, Леонид Трусов и Евгений Дмитриев (слева направо) на стадионе «Труд», где организован штаб по сбору гуманитарной помощи / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Москва всегда одной из первых приходит на выручку другим регионам России и странам. Как именно, выяснила «Вечерняя Москва».

Это лето для россиян выдалось непростым. Во многих регионах пожары и наводнения. Горят леса в Якутии, Забайкальском крае, Первоуральске. Серьезное наводнение в Крыму и Краснодарском крае — затоплены дома в Новороссийске и Анапе.

Жители столицы никогда не остаются в стороне и помогают всем, кто попал в беду. Сейчас активный сбор гуманитарной помощи ведет Московское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Они принимают от неравнодушных граждан вещи и продукты, которые в дальнейшем будут направлены пострадавшим от паводков и пожаров в Забайкальском крае. Многие жители остались без урожая, а кто-то и вовсе потерял кров — людям просто негде жить.

— У нас в Москве два штаба — основной на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе и резервный на улице Ляпидевского, 22, — рассказал начальник регионального штаба организации Леонид Трусов.

По его словам, москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, но ее все равно не хватает. Сейчас уже собрано более 150 килограммов вещей и продуктов.

— Поэтому мы обращаемся ко всем, кто готов помочь: нам очень нужны одеяла, матрацы, бытовая химия, крупы, печенье, чай, макароны, — уточнил Трусов. — Если вы можете пожертвовать что-то из перечисленного, свяжитесь с нами по телефону (916) 070-96-81.

Помогают регионам и другие некоммерческие организации столицы. Например, фонд «Русь» постоянно собирает товары для нуждающихся.

— У нас выстроено сотрудничество с производственными компаниями, которые передают нам свою продукцию, а также в магазинах розничной торговли наш фонд устанавливает специальные короба, в которые любой человек может положить что-то из товаров с длительным сроком годности, — рассказала президент фонда Юлиа Назарова.

Такие важные проекты поддерживает правительство Москвы. Благодаря гранту мэра организация установила еще более 50 таких контейнеров.

Аналогичную работу ведет благотворительный проект «Дари еду», который адресно помогает многодетным семьям, родителям-одиночкам, пенсионерам, инвалидам, бездомным. А в экстренных ситуациях собранные товары направляются в города, где сейчас помощь нужна больше всего.

В целом у столицы огромный опыт в оказании гуманитарной помощи.

По словам заместителя председателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева, наш город является крупнейшим в России, и когда происходит что-то чрезвычайное, его жители реагируют на беды других людей одними из первых.

Так было всегда. И во время драматических пожаров в центральной части России в 2010 году, во время наводнения в Крымске в 2012 году.

— Тогда в Москве мы открыли пункт сбора гуманитарной помощи и за неделю собрали около 140 тонн полезного груза, — рассказал Вадим Ковалев.

Люди привозили необходимые товары со всех районов города.

— Спустя сутки весь штаб на проспекте Мира был заполнен, нам пришлось занять часть дворовой территории, но местные жители с пониманием отнеслись к ситуации и даже перепарковывали свои машины, чтобы освободить для нас место, — поделился своими воспоминаниями член столичной Общественной палаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Жители столицы всегда готовы сплотиться и помочь ближнему, и как раз столичные НКО объединяют усилия тех, кто готов помогать безвозмездно. НКО собирают вещи и товары для пострадавших. Совместно с продуктовыми сетями формируют продовольственные наборы и раздают их тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, потерял жилье или работу. Москвичи, которые хотят также сделать доброе дело, могут обратиться в коворкинг-центры НКО в каждом округе города. Сотрудники подскажут, куда можно передать одежду или продукты.