Писательница Диана Суфларская: Ноги сами ведутк Патриаршим

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерняя Москва» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это артистка цирка и писательница Диана Суфларская.

Диана Суфларская на днях выпустила аудиосборник стихов. Артистка рассказала «Вечерке» о писательском опыте и любимом произведении Булгакова.

Местом прогулки Диана выбрала Патриаршие пруды. Было много свободных лавочек, но мы садимся у воды.

— Тут отправная точка моей писательской карьеры. Я гуляла со знакомым режиссером, которому помогала редактировать тексты, и он спросил меня, почему я не делаю это своей основной профессией. Но мне казалось, что писательство — это продажа мыслей, — признается девушка.

Но режиссер предложил написать ему сценарий, который в конечном счете получил хорошие отзывы.

— Тогда он мне сказал, что это мой главный талант. Произошло это, кстати, прямо здесь, где мы с вами сидим. В руках у нас были стаканчики с кофе из кофейни на той стороне дороги, — рассказывает Диана.

Несмотря на то, что девушка живет в другом округе Москвы, на северо-западе, на Патриарших она бывает чаще, чем дома.

— Вся жизнь бурлит здесь. Основные встречи и какие-то рабочие дела постоянно происходят в центре. Поэтому ноги меня сами приводят сюда. Здесь, кстати, очень хорошо думается, — говорит артистка.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Этот район, кажется, никогда не спит. В нем расположено много баров, где часто собирается молодежь, нередко мешая местным жильцам спать. Но Диана не замечает этого шума. Для нее Патриаршие — это спокойное и умиротворенное место.

— Удивительно, но даже по вечерам около пруда тихо. Да, если пойти дальше по улице, конечно, окажешься в шумной компании. Но тут, на мой взгляд, всегда царит спокойствие. Тут хорошо сидеть после завершения каких-то проектов и просто переосмысливать то, что случилось, — отмечает Суфларская.

Для своих произведений Диана ищет вдохновение в природе и людях. А на Патриарших в любое время можно встретить интересных людей и стать невольным свидетелем их историй и разговоров.

А еще это место ценно для Дианы тем, что здесь происходит завязка ее любимого произведения — «Мастер и Маргарита».

— Мой любимый персонаж — это Воланд. Да, Маргарита прекрасна, и в нас, девушках, живут две сущности. Но Воланд — это милостивое зло. И мне очень импонирует этот образ, — говорит Диана.

Благодаря своей цирковой карьере девушка побывала во множестве городов и стран. И точно может сказать, что же отличает их от нашей столицы.

— Москва действительно очень красивый город. Здесь все здания и места, особенно в центре, всегда связаны с какими-то историческими событиями и личностями. А еще меняющийся климат. Здорово, что каждое время года можно увидеть и почувствовать в полной мере. Например, зимой Патриаршие пруды превращаются в каток, летом солнечные лучи играют на поверхности воды, а осенью ты оказываешься в золотой сказке. Мало какая мировая столица может похвастаться этим, — добавила девушка.

ДОСЬЕ

Диана Суфларская родилась 12 ноября 1993 года в Москве. Получила красный диплом музыкальной школы. Окончив экстерном школу, поступила на факультет дизайна. Там природную гибкость девушки отметили и порекомендовали в цирковой мюзикл. Диана успела сняться в ряде кинолент и приняла участие в открытии Олимпийских игр.