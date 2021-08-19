Самострой заменим сквером: как власти Москвы продолжают борьбу с незаконными сооружениями

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) обсуждает с жителями района Капотня благоустройство территории, на которой раньше находился самострой / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В среду, 18 августа, мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем. Для выявления незаконных построек на территории города сегодня используют новые технологии.

Незаконные постройки не только портят архитектурный облик города, но и опасны для окружающих.

— Борьбу с самовольным строительством в Москве мы начали несколько лет назад, — напомнил Сергей Собянин. — Самострои ставили прямо на подземных коммуникациях — на кабельных и тепловых сетях. Не редкостью были пожары. И поскольку они строились без разрешительной документации и соблюдения строительных норм, могли просто рухнуть в любой момент.

За последние десять лет, по его словам, в городе выявили 32 тысячи незаконно возведенных объектов. Часть из них уже демонтировали. Так, в районе Раменки, на Мосфильмовской улице, снесли незаконный пункт шиномонтажа.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Владельцы более 800 незаконных построек не только выплатили штрафы на общую сумму 12 миллиардов рублей, которые поступили в бюджет столицы, но и привели объекты в соответствие с градостроительными нормами.

— На месте снесенных незаконных построек мы делаем общественные пространства, бесплатные стоянки, детские и спортивные площадки, — уточнил Сергей Собянин. — Например, на Коптевском бульваре теперь новый детский городок, фестивальная площадка и сквер.

Современные общественные пространства появились на Ореховом бульваре, в районе Зябликово, у некоторых станций метро. А в 4-м квартале Капотни, вдоль берега Москвы-реки, протянулась велодорожка. На заседании президиума правительства Москвы в перечень выявленных объектов самостроя добавили еще 11 незаконных строений, которые нужно снести. Судьба спорных пристроек решается в судебном порядке.

— Мы продолжаем и усиливаем работу по выявлению самостроя, — сообщил мэр. — Нам помогают новые технологии: квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. С их помощью мы нашли дистанционно уже 78 процентов незаконных пристроек.