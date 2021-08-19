Собачьи конфликты на улице — как их избежать

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Все мы знаем, что собачья драка способна произойти совершенно внезапно, в разгар самой мирной прогулки, и ее последствия могут быть весьма неприятными. От подобных потасовок не застрахован даже самый воспитанный питомец. Но не все так безнадежно: правильный подход сведет вероятность склок к минимуму, а быстрая реакция поможет решить конфликт без серьезных потерь.

Эксперты портала hvost.news замечают, что лучшее, что может сделать владелец для защиты питомца, — это не разнять драку, а предотвратить ее. И тут имеется множество способов. Во-первых, следует научиться читать язык тела своего четвероногого любимца и быть чутким к его настроению. Например, если вы заметили, что сегодня по какой-то причине ваш четвероногий компаньон вдруг слишком активно реагирует на других собак, проявляя повышенную возбудимость, то следует отвлечь его, переключив на любимую игрушку или выполнение команд, которым он обучен, и по возможности сократить время прогулки. Также повышенное возбуждение помогает убрать резкая смена привычного маршрута: оказавшись на менее знакомой территории, собака станет вести себя осмотрительнее и спокойнее.

Естественно, на прогулке нужно держаться подальше от собачьих стай. Пес должен быть на поводке и с намордником, чтобы у его хозяина была возможность контроля. Знакомить собак исключительно на нейтральной территории, обязательно на равных условиях с учетом того, что хозяин другой собаки не против такого контакта и уверен в характере собаки. Опять же, подобные знакомства должны случаться, только если вы точно знаете, что будете регулярно гулять вместе, и собаки станут напарниками по прогулкам. Не следует вырабатывать у своего питомца привычку тянуться к каждой проходящей мимо собаке в попытке его облизать — реакция может стать причиной драки.

Сплотить собак легко общей игрой, например, предложив погонять мячик на площадке. Опять же, не теряйте бдительность в момент совместной игры: если один из питомцев начинает доминировать и проявлять первые признаки агрессии, защищая игрушку, то собак нужно взять на некоторое время на поводки и уверенно развести в стороны. Так питомцы поймут, что проявление нежелательного поведения ведет к прекращению увлекательных игр.

Когда животные поначалу лают и скалятся друг на друга, то это неопасно, поскольку подобная самопрезентация является частью ритуала собачьего знакомства. А вот когда возникает напряжение, шерсть на холке вздыблена, хвост поднят — жди атаки. В этот момент не стоит паниковать, кричать, хватать питомца на руки. Уверенно попросите хозяина второй собаки взять ее на поводок и отвести на некоторое расстояние от питомца, параллельно одновременно подайте собакам запрещающие команды — «Фу!» или «Нельзя!». Собаки должны понять, что владельцы не поощряют подобное поведение. Через несколько минут попробуйте пройтись с собаками в спокойном темпе, держа их на поводках и мирно беседуя друг с другом. Так собаки поймут, что между людьми хорошие отношения и вы вместе прогуливаетесь по общей территории, а охранять ее не от кого. При возникновении повторного намека на конфликт ритуал повторяется: запрещающая команда, подзыв собаки и поводок. Наши питомцы очень ценят общение с себе подобными и быстро понимают, какой тип поведения является приемлемым. Все это следует делать только с домашними собаками. Пытаться знакомить своего любимца с беспризорными собаками категорические нельзя.

Если напали на вашу собаку, надо немедленно отпустить поводок, чтобы была возможность для маневра и защиты. Нужно призывать на помощь других людей. В идеале оба хозяина должны одновременно оттаскивать своих псов за задние лапы друг от друга. Можно облить драчунов водой, но это спасает только иногда.

Ни в коем случае нельзя бить нападающую собаку — это усилит агрессию, а также пытаться разжать ее челюсти руками. Если вы не специалист в данных трюках, это грозит укусами. Противопоказано тянуть питомца к себе за поводок, когда его соперник свободен — будут рваные раны. Растаскивать за ошейники тоже не стоит. Если жаркая потасовка закончилась все-таки благополучно, никто не пострадал, надо обязательно продолжить прогулку как ни в чем не бывало. Закреплять страх перед другими собаками ни к чему.

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