Суррогатное материнство без проблем

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

В РФ заместительное материнство является востребованной вспомогательной репродуктивной технологией и разрешено законом. Россиянам повезло больше, чем соседям, например, жителям Германии, ряда штатов США, Китая, Польши и целого ряда других стран, которые не могут воспользоваться услугами гестационного курьера (суррогатной матери) и лишены права стать родителями генетически родного ребенка. Конечно, и у нас вступить в программу заместительного материнства может далеко не каждый: необходимы медицинские показания и серьезная материальная база. Поддержка опытных специалистов Центра суррогатного материнства в Москве тоже не помешает.

«Подводные камни» суррогатного материнства

Медицинские проблемы. Конечно, не любое бесплодие сегодня преодолимо, но в большинстве случаев беременность все же возможна. При необходимости используется донорский биоматериал (или яйцеклетка, или сперма — один из партнеров должен быть генетическим родственником ребенка). Протокол ЭКО хорошо отработан, то же самое можно сказать и о переносе эмбриона в матку суррогатной матери. Кроме того, свести медицинские проблемы к минимуму позволяют опыт и профессионализм врачей.

Морально-этические проблемы. Отношение в обществе к суррогатному материнству неоднозначное: многие выступают против возмездного вынашивания младенцев, но растет число и тех, кто видит в суррогатном материнстве спасение для людей, страдающих тяжелыми формами бесплодия. Помочь биологическим родителям и суррогатной маме принять правильное решение призваны психологи, в том числе работающие в агентствах суррогатного материнства.

Юридические проблемы. Они есть и связаны с несовершенством законодательства. Биологических родителей и суррогатную маму защищает договор, подписанный ими при вступлении в программу. Значение этого документа сложно переоценить – это своего рода «охранная грамота», защищающая от обмана и действий, наносящих вред. Юристы предупреждают, что проблемы возникают на любом этапе вынашивания суррогатной беременности и готовы к их своевременному разрешению.

Выбор суррогатной мамы не проблема!

Женщин, готовых выносить ребенка для бездетной пары или одинокой женщины, называют гестационными курьерами. Биологические родители ищут «помощницу» самостоятельно или поручают подбор кандидатуры профессионалам. В первом случае поиск может затянуться и не факт, что выбор не разочарует. Во втором случае всю подготовительную работу с сурмамой проведут специалисты Центра суррогатного материнства. Биологическим родителям останется утвердить предложенную кандидатуру, не опасаясь, например, ее криминального прошлого, наличия вредных привычек и безответственного поведения. Никаких «листов ожидания» и проволочек — «помощница» будет подобрана быстро и с учетом пожеланий родителей.

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