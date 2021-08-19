Как восстановить сорванный голос

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Потеря голоса, охриплость голоса или какие-либо трудности с голосом могут быть непростыми, особенно для тех, кто выступает спикером, много общается на работе или занимается вокалом. На протяжении веков в разных культурах люди считали домашние средства удобным решением при различных заболеваниях. Потеря голоса не исключение. Стоит ли доверять народным средствам и как помочь себе восстановить голос, рассказала певица Мира.

Веб-сайты изобилуют народными методами восстановления голосовых связок, которые, как правило, включают чеснок, имбирь, лимон, полоскания соленой водой и чай с медом. Однако, по правде говоря, нет никаких доказательств того, что эти домашние средства помогают восстановить сорванный голос, хотя по большей части они безвредны. Возможно, что-то из этого поможет при потере голоса в связи с простудой, так как чеснок и горячая вода, например, обладают противомикробным действием, но только не в том случае, если вы сорвали голос в караоке или в ходе семейной драмы.

Фото: Из личного архива Миры

Эти средства никак не могут повлиять на голос, потому что наши голосовые складки защищены надгортанником, поэтому при глотании чая, меда или чего угодно другого надгортанник опускается и закрывает голосовые складки. Надгортанник также предотвращает попадание пищи и напитков в легкие. Ничто не должно иметь прямого контакта с голосовыми складками: если это произойдет, то может попасть в легкие и вызвать аспирацию и пневмонию.

Что же тогда реально помогает? В первую очередь — отдых и снижение нагрузки на голосовые связки, так что идеальным решением будет на какое-то время совсем замолчать. Говорите только в случае крайней необходимости и лучше не шепчите, а просто говорите вполголоса, так нагрузка на связки будет меньше.

Исследования показывают, что эффективным средством может быть использование увлажнителя воздуха. Он помогает, поскольку способствует увлажнению голосовых связок. Так как крошечные капельки воды в увлажненном воздухе вдыхаются, а не проглатываются, они могут миновать надгортанник и напрямую контактировать с голосовыми складками. Питье большого количества воды также полезно для голосовых складок. Несмотря на то, что вода не имеет прямого контакта с голосовым аппаратом, она увлажняет клетки нашего тела.

Кроме того, определенно стоит ограничить себя во вредных привычках на время восстановления. Прежде всего речь идет о курении, так как сигаретный дым может раздражать голосовые связки. Если вы курите, попробуйте сделать перерыв или хотя бы сократите количество сигарет. То же самое касается и алкоголя, хотя потребляемые напитки никак не контактируют с голосовыми связками, они все же могут спровоцировать легкое обезвоживание, которое также не поспособствует процессу восстановления. Ограничить количество потребляемого кофеина стоит по той же причине.

Если же восстановление затягивается, вам помогут ингаляции с физраствором или минеральной водой. Используйте ингалятор — он продается в любой аптеке. Или поступите еще проще: вскипятите воду, налейте ее в глубокую миску и дышите над ней, накрыв голову полотенцем. В воду можно добавить несколько капель настойки алоэ. Естественно, дышать надо не над крутым кипятком, а дать воде постоять 3–4 минуты.