В день освящения восстановленного храма Христа Спасителя Главархив рассказал его историю

Фото: Главархив Москвы

Храм Христа Спасителя строили и освящали в Москве дважды.

19 августа 2000 года был освящен восстановленный Храм Христа Спасителя. Первоначально построенный храм был взорван в 1931 году, на его месте в 1960 году открыли бассейн «Москва», а в начале 1990-х годов городские власти приняли решение восстановить храм, который в 1812 год возвели в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Новый храм в постсоветской России стремились сделать практически идентичным тому, который снесли. Для этой цели были задействованы сохранившиеся чертежи, рисунки и другие материалы. Многие из них были взяты из Главархива Москвы, где хранитсяодин из наиболее полных комплексов документов по истории строительства храма.

Проект строительства храма на Воробьевых горах, на том месте, где сейчас стоит главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова, был утвержден Александром I в 1816 году. Автором проекта был академик живописи Александр Витберг. О масштабах планируемых работ говорит хранящаяся в архиве ведомость со сметой на рытье и закладку фундаментов храма. Только на этот вид работ планировалось потратить более 17 тысяч рублей — огромной по тем временам суммы. Но в 1827 году строительные работы были приостановлены.

Фото: Главархив Москвы

К сожалению, неудачная организация строительства и злоупотребления привели к тому, что в 1826 году заготовка стройматериалов и земляные работы были прекращены. Строительство храма на Воробьевых горах признали невозможным.

В 1830 году был принят новый проект — архитектора Константина Тона. Храм решили строить на высоком берегу Москвы-реки на месте древнего Алексеевского монастыря. 10 августа 1832 года вышел указ императора Николая I о возобновлении работ по сооружению Храма Христа Спасителя на новом месте, сведения о котором также хранятся в Архивном фонде столицы. Строительство собора длилось вплоть до 1883 года, потом началась подготовка к торжественной церемонии освящения храма.

Так уведомления военного министра Петра Ванновского московскому генерал-губернатору Владимиру Долгорукову можно узнать, что император приказал, чтобы на предстоящем освящении храма присутствовали полки, отличившиеся в сражениях с Наполеоном и оставшиеся в живых ветераны Отечественной войны. Повеление было принято к исполнению, и по всем губерниям были разосланы уведомления о приглашении ветеранов на праздник.

В апреле была разработана и специальная «Программа торжества освящения Московского Кафедрального Христа Спасителя собора», хранящаяся также в Главархиве. В ней перечислены все делегации, собиравшиеся на освящении Храма Христа Спасителя, включая ветеранов, донских и оренбургских казаков, а также представителей губерний, жители которых принимали участие в организации народного ополчения.

Фото: Главархив Москвы

Предстоящее грандиозное событие вызвало в Москве необычайный ажиотаж. Все стремились попасть на торжество, для чего направляли в Комиссию для построения в Москве Храма во имя Христа Спасителя заявления. В одном из них содержится информация о мещанине Иване Бобылеве, выразившего желание стать участником грандиозного события по причине того, что он был свидетелем московского пожара и видел лично Наполеона I. Очевидно, Бобылев считал, что это приравнивает его к ветеранам войны.

Торжественное освящение Храма Христа Спасителя состоялось 26 мая 1883 года.