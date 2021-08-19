Майкл тот же Михаил

Парадный портрет Екатерины II из собрания Радищевского музея / Фото: public domain

«Вечерняя Москва» поговорила с нумерологом, фонетиком и астрологом Михаилом Филоненко о значении русских аналогов удачливых зарубежных имен.

Часто значение имени может отличаться в разных странах, однако если у них одинаковые корни, то энергия будет одинаковой.

— Зарубежному имени Кейт соответствует наша Екатерина. Эта женщина будет обладать великой внутренней силой. Ее просто невозможно будет остановить. Недаром Екатерина II так долго правила Россией. Это имя хорошо подойдет авантюрным личностям, которые готовы рисковать ради успеха, — пояснил Михаил Филоненко.

Имя Майкл созвучно с нашим именем Михаил. Этот человек будет успешным инвестором. Ему же легко дается любовь. У имени также богатая сексуальная энергия. Оно ассоциируется с благодатным огнем архангела Михаила.

— Для имени Джон в России часто приводят как аналог — Иван. Но сейчас более распространена другая интерпретация. Джону соответствуют сразу два имени — Григорий и Георгий. Первый будет успешным в изучении темных искусств. Ему легко будет покоряться тайное знание. Георгий же, наоборот, обращен к свету. Это хороший отец. А есть люди, которые способны смешивать в себе эти направления, — рассказал Михаил Филоненко.

В России Уильям — это Илья. Этому человеку стоит заниматься инвестициями или даже криптовалютами. Однако для таких людей характерна медлительность в принятии решений. Илья замкнут в себе и будет долго раздумывать над выбором. Это ему будет во вред в отношениях и любви.

Успешному имени Мэри соответствует наша Мария. Таким девушкам свойственны скромность и аккуратность. Вряд ли они смогут добиться успеха в шоу-бизнесе. Но внутренне эти девушки обладают силой духа. Они ранимы, но всегда будут следовать своим принципам. Для Марии характерна неизменчивость образа. Такая девушка не будет часто менять цвет волос. Поэтому лучше попробовать себя в медицине или в другой профессии, где нужно проявлять твердость и помогать людям.