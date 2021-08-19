Карен Шахназаров: Союз распался не из-за путча

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30 лет назад, в ночь на 19 августа 1991 года, группа членов высшего руководства СССР предприняла попытку сорвать подписание нового Союзного договора, который, по их мнению, означал ликвидацию единой страны. Так появился Государственный комитет по чрезвычайному положению. Он просуществовал всего три дня. Режиссер Карен Шахназаров был очевидцем тех событий. По его словам, путч, действительно, важное, но не единственное событие, которое привело к распаду СССР:

— Я, действительно, можно сказать, изнутри все наблюдал. Поскольку был в Форосе. Отец мой работал тогда помощником Горбачева. И он находился в санатории «Южный», то есть в пятистах метрах от дачи Горбачева. Ну он как бы отдыхал, и в то же время они все время общались. Какие-то документы готовили. Я приехал туда отдыхать. И должен сказать, что да — когда начался путч ГКЧП, было неприятно. Мы, конечно, не были арестованы, но на несколько дней изолированы. Тем, кто говорит, что там ничего не было, могу сказать, что это неправда. Я это видел. И дача Горбачева была оцеплена. И санаторий «Южный» был оцеплен. И связь была полностью отключена. Конечно, никто с наганами к нам не приходил, но было довольно неприятное ощущение. Было непонятно, чем все это закончится. Но потом довольно быстро стало ясно, что переворот опереточный и все это какая-то ерунда.

Моей роли во всем этом, конечно, никакой не было, но я имел возможность все это наблюдать. Кстати, до путча в том же санатории «Южный» отдыхал Борис Карлович Пуго. Он улетел как раз накануне всех событий. Симпатичнейший был человек. Он улетел за день до начала. И уже потом мы поняли, куда именно он направился, когда увидели его по телевизору среди тех, кого называли путчисты. А потом была уже трагическая для него развязка. Очень жаль его. Очень приятный был человек. Производил впечатление очень порядочного.

Должен сказать, что весь этот путч и люди, которые принимали в нем участие, не были интересными и харизматичными героями или личностями. Потому и путч был неудачный. Если бы там были люди уровня Ленина, Дзержинского, Сталина и Троцкого, наверное, все было бы иначе. И, может быть, и путч им бы удался. Но в том-то и проблема позднего СССР. Ведь там участвовала вся политическая элита позднего Советского Союза, включая Михаила Сергеевича, Ельцина, этих путчистов, демократов и антипутчистов. Именно из-за кризиса власти Союз и распался.

Несмотря на то что я был и остаюсь довольно советским человеком, и я очень переживал распад СССР, но считаю, что это был объективный процесс. И, кстати, не стоит придавать слишком большое значение самому путчу. Союз распался не из-за путча. Это была всего лишь одна из мелких несуразностей того времени. По большому счету, в результате путча власть просто перешла от Горбачева к Ельцину. Вот в чем был результат путча.

Некоторые считают, что, если бы не путч, СССР бы не распался. А СССР все равно шел к своему завершению. На мой взгляд, и я об этом часто говорил, потому что он в принципе сделал все, что должен был сделать. Задачи свои исторические советский проект выполнил. Это был великий проект, который очень быстро, хотя, к сожалению, и очень жестоко модернизировал страну. Выиграл войну, восстановил страну после войны и, в принципе, на этом его роль оканчивалась. Он должен был уйти. Поскольку его миссия была окончена.

Это для нас, советских людей, звучит отчасти горько, но, с другой стороны, если смотреть на историю России как некую непрерывную линию — от Древней Руси, через Российскую империю и СССР к современной России — то это был только один из этапов в великой истории нашей Родины. Мы же не смотрим сегодня на историю Древнего Рима как на историю отдельной республики, сената, империи и каких-то монархий. Мы смотрим на него как на единую историю великой цивилизации.

Ну, в принципе, Россия — это великая евразийская империя, в которой были разные периоды. И СССР — это только один из ее этапов. И если все это сводить воедино, то становится понятно, что путч и ГКЧП — это только миг. И, конечно, не самый блистательный в нашей истории миг. Распад не бывает блистательным. И люди, при которых осуществляется распад, никогда не бывают великими. Там не мог оказаться Петр Первый, Ленин, Сталин. Тогда бы не распалось ничего. Но в этом и есть кризис империи. В моменте у руля оказываются люди, которые не способны сохранить государство в прежнем его виде и формации. Может, просто Бог их таких специально и посылает нам в эти моменты, чтобы распад старого произошел наименее мучительно и уступил место чему-то новому, назревшему и необходимому.

Полную версию интервью Карена Шахназарова газете «Вечерняя Москва» читайте в среду, 25 августа.