Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семья приютила медведя из зоопарка и сделала из него интернет-звезду

Лала Манушакян

Общество
Семья приютила медведя из зоопарка и сделала из него интернет-звезду
Фото: TikTok / balu_164

Молодая семья воспитывает двухгодовалого медведя, которого взяли из саратовского зоопарка. Содержать маленького хищника во время пандемии в зоосаде стало сложно. Новые «родители» очень полюбили мохнатого питомца.

Хозяева делятся буднями медвежонка Балу, выкладывая видео в TikTok, которые набирают много просмотров. На видео маленький Балу обедает со своим новым хозяином, который предлагает ему сесть на диету, на что медвежонок с большим аппетитом откусывает свою порцию еды.

@balu_164

Есть ли смысл садиться на диету,если я и так в хорошей форме? 🐻❤️😋 ##медведьбалу ##рекомендации ##лето

♬ Улыбка - PIZZA

Фолловеры восхищены малышом и желают ему только самое лучшее:

— Балу, кушай, кушай, не надо на диету, — пишет один из фанатов медвежонка.

— Парни, никакой диеты, вы оба шикарны! — также прокомментировала видео одна из подписчиц.

Как сообщает МИР 24, Балу любит проказничать, принимать водные процедуры и питаться исключительно вкусной едой.

Читайте также:
домЖивотныезвезда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте