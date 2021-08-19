Семья приютила медведя из зоопарка и сделала из него интернет-звезду
Молодая семья воспитывает двухгодовалого медведя, которого взяли из саратовского зоопарка. Содержать маленького хищника во время пандемии в зоосаде стало сложно. Новые «родители» очень полюбили мохнатого питомца.
Хозяева делятся буднями медвежонка Балу, выкладывая видео в TikTok, которые набирают много просмотров. На видео маленький Балу обедает со своим новым хозяином, который предлагает ему сесть на диету, на что медвежонок с большим аппетитом откусывает свою порцию еды.
@balu_164
Есть ли смысл садиться на диету,если я и так в хорошей форме? 🐻❤️😋 ##медведьбалу ##рекомендации ##лето♬ Улыбка - PIZZA
Фолловеры восхищены малышом и желают ему только самое лучшее:
— Балу, кушай, кушай, не надо на диету, — пишет один из фанатов медвежонка.
— Парни, никакой диеты, вы оба шикарны! — также прокомментировала видео одна из подписчиц.
Как сообщает МИР 24, Балу любит проказничать, принимать водные процедуры и питаться исключительно вкусной едой.