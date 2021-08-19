Ретейл будущего: как меняются торговые точки

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Торговая сеть «Пятерочка» в июле открыла второй цифровой магазин с полностью автоматизированной системой покупок «#Налету» и поделилась результатами первого месяца работы.

Современный магазин на северо-западе столицы сложно назвать обычным. Он расположился на двух этажах и представляет собой не только место для ежедневных покупок, но и пространство для работы и отдыха.

При входе в торговый зал гостя встречает аппарат для приготовления свежевыжатого апельсинового сока и большая кофемашина. В ассортименте горячих напитков — чай, различный кофе, айс-латте и молочный коктейль. Еще из новинок — генератор льда, с помощью которого можно охладить напиток или взять с собой в термопакете для использования дома.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Интересный факт: в день в этом магазине уходит около 120 килограмма апельсинов для приготовления фреша. То есть за первый месяц работы было выжато порядка 3,6 тонны цитрусовых,что равняется примерно 1850 литрам сока.

В целом магазин получился очень уютным. Современный дизайн, акцент на экооформлении, панно с живой растительностью, цифровые панели на стенах. Корзины для покупок — из переработанного пластика. Ассортимент с упором на свежую и готовую продукцию. Также магазин оборудован собственной пекарней, где ежедневно изготавливают свежий хлеб и выпечку. Она производит около тридцати наименований хлебобулочных изделий 5–6 раз в день.

Важная технологичная деталь — пятнадцать видеокамер, которые наблюдают за тем, что происходит в торговом зале и безопасностью гостей. Охраны здесь нет, как и персонала, но дежурный консультант всегда готов ответить на вопросы и помочь.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Мы доверяем нашим гостям. Когда к людям относишься по-доброму и с заботой, они платят тем же, – комментирует такой подход генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров.

Плюс к технологиям — электронные ценники и самостоятельная оплата через систему «Экспресс-скан».

— Мы постарались сделать так, чтобы покупатели могли совершить быструю покупку уже готовой и свежей еды, — рассказывает Сергей Гончаров. — Чтобы воспользоваться системой бесконтактных покупок, нужно скачать приложение «Пятерочка Налету». В этом магазине действует технология с оплатой товаров через сканирование непосредственно в приложении.

А для тех, кто не готов к такому формату покупки, в магазине предусмотрены кассы самообслуживания — простые и понятные в использовании.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Но главной особенностью футуристичного магазина является коворкинг на втором этаже. Он оформлен в стиле лофт, и здесь с комфортом могут расположиться четырнадцать человек. Помещение оборудовано бесплатным Wi-Fi, розетками и зарядками, есть микроволновая печь, где можно разогреть обед, и кулер с питьевой водой. Зону коворкинга за месяц посетили более 450 человек.

— Нашей целью было создание особенной атмосферы и настроения у гостей: формат быстрых покупок без лишних контактов с другими людьми дает возможность покупателю немного расслабиться и побыть несколько минут наедине с собой, погрузиться из шумной улицы мегаполиса в оазис комфорта и спокойствия, и вся окружающая обстановка этому способствует, — утверждает Сергей Гончаров.

В планах торговой сети расширение проекта и открытие магазинов нового цифрового формата в других районах Москвы.