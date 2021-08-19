Шорох кулис, аплодисменты — театр продолжает жить

Театр им Пушкина / Фото: A.Savin / FAL

Московский драматический театр имени Пушкина открыл свой 72-й сезон. Первыми на сцене сыграли спектакли «Семейка Краузе», «Заповедник» и «Ложные признания».

Летние каникулы хороши для школьников, а вот театралы, пока любимые коллективы в отпуске, успевают соскучиться. Это легко ощутить, едва входишь в зрительный зал — всюду теплые улыбки, размеренные движения и затаенное дыхание перед началом действа. С такой атмосферы начинается и спектакль «Ложные признания». Его поставил в прошлом сезоне художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Робкими шагами выходит еще не уверенный в собственных силах исполнить замысел Дорант (Федор Левин), который пришел наниматься в секретари. Как тень, из-за стены выскальзывает Дюбуа (Андрей Заводюк), подбивший этого паренька закрутить любовную интригу с будущей хозяйкой. Взглядом острым, словно булавка, пронзает страницы глянцевого журнала помощница госпожи Мартон (Анна Бегунова).

И вот в костюме сером и глухо закрытом приближается к зрителям богатая и властная вдова Араминта (Виктория Исакова). Постепенно, виток за витком ее все сильнее будет оплетать сеть ложных признаний. Вот только женщина, кажется, не начнет в них задыхаться, а, наоборот, будет раскрываться, возвращать себе веру в себя, в свою силу, в свою свободу. И ближе к финалу зритель уже сам начинает путаться: кто победил, кто проиграл и что сделает героев счастливыми.

Отдельно нужно сказать про вращающиеся декорации, которые изящно перемещают события с места на место, расширяя маленькое пространство сцены до большого дома: спортзал, кабинет, прачечная, гостевая... При том все максимально сдержано, ничего лишнего. А еще надо упомянуть добавляющие насыщенности вставки между эпизодами, когда мизансцена, подсвеченная красным, будто сгущает и без того напряженную атмосферу интриг и страстей.

Стоит добавить, сюжет так изящно сплетен, что в нем нет незначительных персонажей — у каждого своя важная роль в том, чтобы привести историю к нужной развязке.

И главный интриган старается учесть психологию каждого: прогрессивной матери Араминты госпожи Аргант (Вера Алентова), юркого дяди Доранта господина Реми (Борис Дьяченко), достойного графа Доримона (Андрей Сухов), медлительного слуги Кина (Владимир Николенко), даже ответственного курьера (Никита Пирожков). Лишь тогда красота и богатство, честь и чувства найдут общий язык.

И, судя по аплодисментам, отклик в сердцах зрителей.

Но первые спектакли — только самое начало сезона.

— В сентябре мы планируем выпустить три премьеры: «Костик» в постановке Дмитрия Крымова и еще два спектакля в нашем филиале — «Швейцария» режиссера Татьяны Тарасовой и «Машалава» Владимира Киммельмана, — делится предварительными планами пресс-секретарь Театра имени Пушкина Татьяна Носачева. — Подробнее об этом мы расскажем на официальном торжественном открытии в начале сентября.

Такого, чтобы играть спектакли начали в августе, в Театре имени Пушкина еще не было.

Но зрители ждут, работа над новыми постановками уже идет, а ограничения, связанные с пандемией, не позволяют полной заполняемости зала, потому в театре и решили начать очередной виток диалога со зрителем уже летом.

— У нас полным ходом идут репетиции и подготовка к премьерам. Работаем в поте лица, — заметила Татьяна. — Но собрать труппу мы решили чуть позже, чтобы дождаться всех сотрудников.

В целом на 72-й театральный сезон в Театре имени Пушкина, кроме озвученных выше постановок, планируют еще три премьеры, ждут юбилеев Веры Алентовой и Евгения Писарева, настраиваются на гастроли в Румынию. Планов у театра — масса!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Писарев, режиссер:

— Мы читаем пьесу «Ложные признания» Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году. Удивительно, что в ее классической комедийной структуре со всеми присущими жанру курьезными недоразумениями есть тонкая психология. На мой взгляд, эта история — — про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства — общественный статус, возраст, деньги, — как и внутренние комплексы и страхи, лишь мнимая защита от любви.

Фото: Рixabay / Bru-nO

Расширить восприятие окружающего мира можно с помощью видео

Завершился VI Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Рассказываем, что необычного показали.

«Кино не для всех» — фраза, которую произносят с особой интонацией и которую смело можно отнести к работам этого кинофестиваля. Оценить его по достоинству смогут те, кто интересуется необычным видеоизображением, ведь на фестивале показывают работы, которые созданы, чтобы расширить и перевернуть представление о существующей кинореальности, нащупать новые ее грани.

В 2021 году общей темой фестиваля экспериментального кино выбрали «1000 и 1 способ обрести дом». Связано это с ситуацией в мире и изменениями в организации.

— Можем ли мы по-прежнему легко называть домом планету, государство и даже собственное тело? — задается вопросом Анна Наумова, соучредительница фестиваля. — Отражением масштабных вызовов, с которыми столкнулось все человечество за последние полтора года, стали и внутренние трансформации в нашем коллективе. Мы официально стали некоммерческой организацией с горизонтальным управлением.

Также в этом году фестиваль впервые провел онлайн-программу, где зрителям в сети показали девять работ, отобранных из пятисот заявок.

В целом же в рамках Фестиваля экспериментального кино обычно проводят международный конкурс, российский, ретроспективные и специальные показы, образовательную программу «Внеклассные практики» и многое другое.

Так, в международном конкурсе в этом году участвовали 29 короткометражек из 24 стран мира, включая Германию, США, Таиланд, Россию. Среди лент, представленных в программе, 10-минутная работа Айка Айвазяна «Все ваши звезды — всего лишь пыль на моих ботинках» (Ливан), где автор рассказывает об изменениях в источниках освещения городских улиц. А еще, например, «Тонали» режиссерского коллектива «Невесомые» из Мексики. В ленте за 16 минут показывают «абстрактную шаманскую композицию из трех частей».

В российском же конкурсе экспериментальных фильмов и видео представили 14 картин, в том числе документальное эссе-путешествие в дом детства Дарьи Лихой «27А», видеопоэму о сновидениях «Короткие замыкания» Михаила Басова и многое другое.

Еще на фестивале в этом году показали программу «Перекрестки», собранную кураторами японского фестиваля экспериментального кино Image Forum. Впервые в России продемонстрировали 10 лент представителя американского киноавангарда Натаниэля Дорски, который называет свой метод «кино таинства». Это немые ленты, снятые на 16-миллиметровую пленку, предназначенные для особого оборудования.

На МIEFF обратить свое внимание стоит людям, которые жаждут острых свежих впечатлений, взрыва эмоций и чего-то невероятного. Ведь каждый раз организаторы стремятся удивить зрителя.

СПРАВКА

Московский международный фестиваль экспериментального кино основан в 2016 году. Сейчас его возглавляет совет учредителей. Одна из главных целей фестиваля — «знакомство широкой аудитории с экспериментальным кино во всем его многообразии». В 2021 году показы прошли на пяти площадках, включая «Иллюзион», «Художественный» и другие.

Актриса Ольга Тумайкина сыграла директора музыкальной школы, в которой работают герои сериала / Фото: Из личного архива Ольгой Тумайкиной

Обыкновенная тихая радость глазами авторов и персонажей

Авторский сериал «Большая секунда», где Виктор Шамиров — режиссер, сценарист и исполнитель одной из главных ролей, выходит на видеосервисе START. Это редкая лента, которая не поражает, а умиротворяет.

Фантастика, детективы, комедии, мелодрамы — буйство чувств и никакого мошенничества. Но в суете насыщенной информационной и эмоциональной жизни иногда так хочется взять паузу, чтобы осмыслить ее, осознать что-то важное и простое. Сериал Виктора Шамирова позволяет сделать это — ненадолго вырваться из бесконечной гонки, получить передышку.

По сюжету, двое людей, которые когда-то были вместе, но уже очень давно расстались, встречаются в небольшой серой комнатке для совместной работы над сценарием. Это Костя (Виктор Шамиров), которому, скорее всего, поручат снимать проект, и Кира (Ольга Мотина-Супонева), которая хочет запустить в работу свой первый сценарий. У нее есть идея на пилот, у него — опыт. Кстати, эти роли играют сами сценаристы сериала.

Вместе пара придумывает историю музыканта Ростислава (Дмитрий Лысенков) и учительницы музыкальной школы Арины (Евгения Борзых). Их разовая близость перерастает в запутанную историю, разыгрываемую, чтобы порадовать и успокоить тяжело больную маму героини (Людмила Артемьева).

С одной стороны, в этом сериале зритель узнает о работе сценаристов, о том, как сочиняются сюжеты, запускаются сериалы. С другой — следит за тем, как развиваются отношения нескольких, в общем-то, хороших людей, у каждого из которых свои слабости. Литература, музыка, даже театр — все растворено в реальности сериала. Но самое большое удовольствие получаешь от общего фона взаимоуважения, наброшенного на далеко не самые гармоничные отношения. Смотришь, и кажется, что на самом деле всегда можно найти общий язык.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Шамиров, режиссер:

— Для этого сериала мне был нужен соавтор, взрослая женщина с опытом семейной жизни. Есть определенная проблема в том, что большинство сценаристов — мужчины, им трудно писать про женщин как людей, а не объекты. И наоборот, мне кажется, в чисто женских сценариях мужчины редко живут, а не исполняют некую функцию для героини.

Наши герои — не мы. В чем-то, конечно, мы опирались на личный опыт. Но известно, что ничего нельзя придумать «из воздуха».

Музыка нашего двора

Почему нам так нравятся песни родом из детства? Потому что они отлично звучат или потому что мы, когда их слушали, были беззаботными и счастливыми? Как часто мы говорим о новых альбомах любимых исполнителей «раньше было лучше» и «они стали другими»? Какие треки мы врубаем, когда собираемся провести время с друзьями?

Ответ очевиден — мы любим музыку, под которую нам хорошо, и ценим треки, работающие словно машина времени. Но как продлить их звучание, вернуть им актуальность? Раньше были в моде «Старые песни о главном», конечно, всегда востребованы каверы, но есть еще кое-что. Это дуэты звезд, которые были на вершине популярности тогда, совместно с теми, кто на пике известности сейчас. Что из этого получается? В идеальном варианте — треки, которые слушают и поклонники одних, и фанаты других, этакое взаимопроникновение музыки разных времен и периодов.

Недавно в сети появился клип на песню Алены Свиридовой «Розовый фламинго», исполненную вместе с группой Cream soda, а также дуэт Карины Кросс и группы «Мумий Тролль» с песней «Время Утекай» — давние хиты в новой версии. Рядом с ними можно сказать про Клаву Коку и «Руки Вверх!» с треком «Нокаут», Даню Милохина и Николая Баскова «Дико тусим» — новые совместные песни. Кстати, примеры подобному можно найти и за рубежом. Так, вместе с победителями «Евровидения» этого года — итальянской группой Maneskin — их трек исполнил Игги Поп.

Прослушав все эти композиции, могу сказать: раз на раз не приходится. Казалось бы, все так просто — едва ловишь первые ноты знакомой песни, как ноги сами идут в пляс, едва видишь имя любимого музыканта, как тут же выдаешь кредит доверия его новому произведению. И вот уже современные подростки ищут в сети имена музыкантов, которые нравились их родителям, а те, в свою очередь, узнают о героях нового времени...

Фото: Pixabay

Но есть тут одна загвоздка. В конечном счете слушатели оценивают произведение таким, каково оно есть «здесь и сейчас», и популярным становится то, что действительно цепляет, а менее талантливое или яркое отходит на второй план, забывается. Если начистоту, то, пожалуй, я не назову ни одного случая, когда бы полюбила какого-то нового исполнителя, узнав о нем через дуэт. Хотя так знакомишься с новыми именами, ведь совместная работа одних с другими — этакий знак поддержки, одобрения, преемственности.

Конечно, услышав, как Басков поет про смузи в клипе с Милохиным, я не начала думать, что у Дани есть шанс запеть, как Николай. Но, когда услышала, как оригинальная хрипловатая манера исполнения Игги Попа перетекает в более мягкую Дамиано Давида, поняла, что радуюсь тому, что и в наши дни есть те, чья энергетика под стать мега-звездам. А вот «Розовый фламинго» как хотелось напевать тогда, так вертится на языке и сейчас. Хорошо, что тех, у кого оживилось воспоминание об этой песне, много. Мне хочется, чтобы прошлое обновлялось, закладывая фундамент для яркого будущего.