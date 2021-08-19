Страсти и правда писателя Василия Аксенова

Аксенов писатель/ Фото: Kondirev777 / CC BY-SA 3.0

20 августа отмечал бы свой день рождения русский писатель Василий Аксенов — он появился на свет 20 августа 1932 года. А ушел в июле 2009 года, оставив солидное литературное наследие. Теперь о нем и о его книгах тоже пишут романы, но Аксенов — загадка до сих пор.

Даже на фотографиях, где он задорен, молод и так не по-советски стилен, Аксенов «дышал» какой-то удивительной непохожестью ни на кого. Его раннее детство прошло в атмосфере всеобщего обожания и счастья — папа-партиец, чудесная мама, достаток, подарки... Все завершилось, когда ему исполнилось пять: родителей арестовали, о чем он, конечно, ничего не знал. Мама, журналистка Евгения Гинзбург, получила десять лет тюрьмы и пять лет лагерей, отец, Павел Аксенов, — 15 лет лагерей без права переписки.

Имущество мигом конфисковали, детей от первых браков отдали родственникам, а Васю — в костромской детдом, где он прожил год, пока дядя по отцовской линии не добился разрешения на опеку. А потом была война, голод. Позже Аксенов вспоминал, что по походке тети они, дети, определяли, будут ли сегодня есть — обессилевшая, она шла с базара, откуда несла снедь, если удавалось ее добыть.

Мир Васи — общительного, но всегда все равно не одинокого, но одиноко стоящего даже в шумной компании, выделявшегося чем-то неуловимым и в толпе, был соткан из этих впечатлений, ярких, при всей их бытовой тривиальности, а еще — из страниц глотаемых им книг, в которых фантазии Майн Рида перекликались с философией Достоевского и превращались в особый коктейль, ставший питательным раствором для особого аксеновского стиля, который в будущем и сделает его известным.

Историю своей семьи он узнал лишь после войны. А десять лет спустя после разлуки получил письмо от матери.

Он приедет к ней еще через год, жалким подростком-подранком, мечтавшим завести котенка, и там, в далеком Магадане, силами бывших зеков-сидельцев, приходивших в гости к матери и отчиму, а также неусыпными стараниями матери он будет изучать литературу и опьянеет ей до смерти.

Но потом будет медицинский, увлечения стилягами, неуемная страсть к литературе приведет его в «Юность». И придет слава! Стиль, вольница, острота слова и темы — он писал о том, о чем больше не писал никто, — сделали Аксенова кумиром молодежи 1960-х. Он вошел в литературную тусовку, потом были книги, великая любовная страсть ко второй жене, Майе Кармен, опала властей и публикации в самиздате, знаменитый «Метрополь», отъезд в США, возвращение...

Жизнь — страсти — смерть.

Он писал об этом не раз, писал так, как не писали другие, выработав свой стиль с отшлифованным, сочным языком.

И место в литературе он занял особенное — может быть, именно потому, что в его собственной биографии отразились все острые моменты истории человека и страны, которые он умудрился описать очень по-своему, иногда раздражая даже близких, но честно, так, как думал. Рассказы и повести, гротесковые романы — собери их вместе, и сложится мозаика эпохи.

И это — портрет Аксенова.

БИБЛИОГРАФИЯ

— Коллеги (1961)

— Пора, мой друг, пора (1965)

—Мой дедушка — памятник (1972)

— Негатив положительного героя (1998)

— В поисках грустного бэби (2002)

—Апельсины из Марокко (2003)

— Желток яйца (2003)

— Остров Крым (1990)

— Московская сага (1994)

—Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках (2009, авторская версия — 2015)