Преображается природа, Господь и вместе с ними душа человеческая

Прихожанки Преображенского собора Ольга Бондаренко и Светлана Татаркекова (слева направо) в Новоспасском монастыре ожидают крестного хода и освящения яблок / Фото: АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

19 августа, в четверг, православные отметили Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочный Спас. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила торжественную службу и крестный ход в Новоспасском монастыре.

В этом году праздник пришелся на 19 августа. С раннего утра на подворье Новоспасского ставропигиального монастыря начали собираться прихожане с корзинками ярких спелых плодов. Оказывается, освящать в церкви можно не только яблоки, но и персики, и виноград, и сливы — по сути дела, любые сезонные фрукты.

Мелодичный колокольный звон возвестил о начале праздничной церковной службы, которую провел священник иеромонах Филарет. Верующие получили благословение монастырского духовенства, а по окончании службы и проповеди, в которой говорилось о канонической истории и духовной сути праздника, по аллеям монастырского сада и мостовым соборной площади прошел торжественный крестный ход.

— Согласно трем Евангелиям, от Марка, Луки и Матфея, Христос с тремя учениками — Петром, Иаковым и Иоанном — отправился на север Израиля, в Галилею, — рассказывает отец Филарет. — Там во время молитвы на горе Фавор и произошло преображение Господне: «И просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет», а после на учеников спустилось белое облако и раздался глас Божий: «Се есть Сын Мой возлюбленный». Так ученикам открылась божественная сущность их Наставника.

Прихожанин монастырского Преображенского собора Игорь Басков приходит в храм на каждый церковный праздник.

— Я — коренной москвич, образованный человек, люблю и ценю родную культуру, — говорит Игорь. — Для меня православие — не просто какая-то сумма ритуалов с давно позабытым значением, а часть того образа мысли и жизни, который нас объединяет, делает русскими. Яблочный Спас начинается не с яблок. Он начинается с того, что мы вслед за природой, которая одарила нас урожаем и теперь готовится к смене времен года, и вслед за Господом, зовущим нас к духовному совершенствованию, сами преображаемся к лучшему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отец Илларион (Алфеев):

— Когда Господь преобразился на Фаворе, это событие было неожиданным для Его учеников. Те видели Его как смиренного странника, который по своему внешнему виду казался таким же, как и прочие люди. Чтобы укрепить учеников, Он возвел их на гору и преобразился перед ними, явив им всю славу Своего Божества.