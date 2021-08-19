Мастер подводного мира

Водолаз Павел Крутиков во время подводных работ на Москве-реке / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Водолаз Павел Крутиков подготовил снаряжение для работы на большом объекте — скоро ему в очередной раз спускаться под воду. Вместе с ним 19 августа «Вечерняя Москва» погрузилась в мир гидрокостюмов, аквалангов и подводных строек.

Павел Крутиков отмечает, что термин «аквалангист», который иногда употребляют при описании его работы, в корне неверен. Аквалангисты и дайверы — это больше про отдых на море, про красивые фотографии и созерцание коралловых рифов. Павел же — водолаз, выполняющий подводно-технические работы. Этой профессии учатся в специализированных школах. Курсы длятся несколько месяцев в зависимости от квалификации — пришел ли кандидат впервые или собирается повысить разряд.

— Я был студентом, учился на строителя. Наблюдал за водолазами, когда подрабатывал в одной из организаций. И решил поучиться этому. На всякий случай, — рассказал он.

Теперь Павел — инженер производственно-технического отдела. Половину своего рабочего времени он ныряет, другую половину — работает в офисе.

Крутиков погружается только на технических объектах, частенько и в центре Москвы. Павел — один из немногих людей, способных похвастаться тем, что ныряли недалеко от Кремля.

— ГЭС-1 находится рядом с парком «Зарядье», — поясняет он. — А ТЭЦ-12 — около Киевского вокзала. Вообще у нас в городе больше десяти ТЭЦ, они стоят вдоль Москвы-реки. Для охлаждения агрегатов на этих объектах нужна вода. Когда там требуется ремонт, привлекают водолазов.

Павел любит и Москву подводную, и надводную. Тем более, гуляя с друзьями в Парке Горького, в «Зарядье», отдыхая на набережной Москвы-реки, ему есть что рассказать о том мире, который скрывают тихие столичные воды.

— Рассказываю им о сложной жизни водолаза, как мы рискуем жизнью каждый день, — делится Павел.

Для Крутикова погружения — это в первую очередь ремесло. А оно бывает тяжелым.

— Под водой все действия медленные. Очень часто мешает течение. Нет никакой видимости — все делаю на ощупь. Первый раз было страшно нырять. И сейчас есть места, в которых порой очень некомфортно находиться. Я говорю о тоннелях, где нет свободного всплытия.

Но, конечно, после них приятно подняться на поверхность, взглянуть на огромный, красивый город. Дышится в такие моменты намного лучше и свободнее, — добавил он.

СПРАВКА

Водолазы ищут и поднимают затонувшие предметы, занимаются подводными сваркой, резкой и бетонированием, углубляют дно и так далее. Работа на глубине требует владения специальными навыками и знаниями, строгого соблюдения техники безопасности.

По правилам водолаз не может находиться под водой больше шести часов — повышенное давление оказывает негативное влияние на здоровье. Московские водолазы не спускаются на глубину свыше 12 метров.