Утренняя пробежка заряжает энергией и отличным настроением

В парк «Сокольники» Анна Скоробогатова пришла пообщаться с участниками программы «Московское долголетие» / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Начальник Управления социальной защиты населения Восточного административного округа (ВАО) столицы Анна Скоробогатова отвечает за благополучие 600 тысяч получателей социальных услуг. Как проходит утро этого руководителя, узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

На часах 6:55 утра, парк «Сокольники» почти пустой, на улице свежо и приятно. В приближающейся ко мне спортивной дружелюбной женщине узнаю Анну Скоробогатову.

— Живу здесь недалеко, — улыбается Анна Геннадьевна. — И уже несколько лет начинаю утро с часовой пробежки по любимому парку. Специально для этого встаю в 6 часов утра. Экотропа и тренажеры дарят заряд бодрости. А еще я успеваю, пока бегу, составить в уме план работы на день. Поэтому, готовя завтрак, уже точно знаю свои расписание, цели и задачи.

Анна Геннадьевна много и с удовольствием рассказывает о своей работе, о коллегах и роли социального работника в жизни людей, попавших в трудную ситуацию. А еще о том, как важно сочувствовать таким людям, входить в их положение, чтобы оказать им эффективную помощь.

— Мама мне говорила: «Помогать людям надо с горячим сердцем, иначе ничего не получится», — вспоминает Скоробогатова. — Я так и делаю, по-другому не умею. Тем более что мои коллеги тоже неравнодушные люди. Для меня это очень важно.

В уютной квартире начальника управления светло и чисто, сразу видно, хозяйка любит порядок во всем.

— До пробежки обязательно пью чуть теплую воду, а возвращаясь, готовлю кашу, чаще всего овсянку или омлет.

Но сегодня у нас с вами творог и бутерброд с маслом, — хозяйка улыбается и накрывает на стол. — Я пью кофе без молока и сахара, но с ложкой меда. А вам чай или кофе?

Выясняется, что иногда завтрак — единственный прием пищи Анны Геннадьевны, поэтому руководитель управления никогда его не пропускает. Я замечаю на столе книгу.

— Чехов, — перехватывает мой взгляд Скоробогатова. — Перечитываю по вечерам классику, и многие произведения открываются поновому. Начинаешь понимать то, что раньше казалось не таким важным. А чтение считаю одним из самых прекрасных видов отдыха. В отпуске обязательно много читаю. Хотя я предпочитаю активный отдых, где можно подвигаться, — не умею на пляже у моря лежать. Лучше схожу на прогулку в горы, где можно побыть наедине с природой! Наверное, поэтому очень люблю Крым, где горы и море вместе и не приходится выбирать.

Выходные, а чаще выходной — воскресенье, Анна Геннадьевна проводит на даче, мечтает самостоятельно создать альпийскую горку и вырастить красивые розы.

В 7:25 Скоробогатова выходит из дома. Служебной машины в этот день у подъезда не видно.

— Сегодня у меня нет непредвиденных планерок, совещаний, все по плану. Поэтому пойду на работу пешком. Тут недолго, я расстояние от Сокольников до Преображенской площади прохожу пешком за 25 минут, — говорит начальник Управления социальной защиты населения ВАО. — Приятно так утром пройтись по любимому городу, полюбоваться его неувядающей красотой.

Ровно в 7:50 мы уже у здания Управления соцзащиты.

— Через 5 минут традиционная встреча с руководителями отделов — будем решать внутренние вопросы, планировать рабочую неделю. Пусть она у всех будет успешной.

ДОСЬЕ

Анна Геннадьевна Скоробогатова родилась в Республике Саха. После школы окончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «социальная работа». Затем поступила в Московский институт национальных и региональных отношений. Успешно окончив учебу, получила специальность «государственное и муниципальное управление», а также прошла курсы повышения квалификации. С 2014 года по настоящее время работает начальником Управления социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы. В этом округе сейчас свыше 600 тысяч человек получают социальные услуги, 13 тысяч обслуживаются на дому.