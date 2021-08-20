Гражданство ЕС за инвестиции в 2021

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Большинство предпринимателей стремятся оформить второе гражданство, благодаря чему приобрести привелегии. Становится реально передвигаться по миру свободно, повышается уровень персональной безопасности, снижается налоговая ставка, оптимизируются бизнес-процессы.

На сайте о миграции Emigras есть необходимая информация о документах и условиях того, как получить гражданство ЕС. Это предоставляет возможность для безграничного путешествия, получения диплома о высшем образовании европейского образца, официального трудоустройства и получения квалифицированной медицинской помощи.

Получить второй паспорт возможно разными способами, наиболее простой — сделать инвестиции в экономику той державы, чьим гражданином планируете стать в дальнейшем. Открывается бизнес на чужой территории, покупается недвижимость (как правило, есть минимальное ограничение по сумме) или вносятся благотворительные и безвозмездно взносы в госказну.

В какие страны инвестировать деньги?

Хотите оформить паспорт страны, входящей в Евросоюз? Рассмотрите Черногорию, Мальту, Болгарию, где второе гражданство проще и дешевле. Если вы просто планируете жить в другой стране: Греции, Португалии, на испанском побережье, подойдет вид на жительство (ВНЖ). Оно дает право в дальнейшем в общем порядке претендовать на получение официального гражданства.

Если вы стремитесь стать инвестором и хотите свободно осмотреть всю Европу, то выбирайте доступные по условиям программы. Их предлагают Вануату, Карибские острова. Вложив всего 100 000 долларов, уже через месяц-другой доступно получить второй паспорт. Он открывает доступ в почти 200 государств по всему миру без визы.

Как получить второе гражданство?

Не знаете с чего начать? Самостоятельно организовать процесс довольно сложно, нужно знать осообенности. Поэтому рекомендуется обратиться к экспертам в своей области. Специалисты бесплатно проконсультируют потенциального инвестора, предложат персональные предложения. При организации процесса получения нового гражданства учитываются не только возможности и обстоятельства, но и предложения клиента.

Инвестиционное гражданство — такой термин появился сравнительно недавно, и все больше стран присоединяются к данной программе. Безусловно, у каждого государства свои условия, но суть та же. Люди из любой страны мира способны за короткий срок стать гражданином другой державы за личный вклад в ее экономику.

Стоимость участия в такой программе разная, зависит от государства. Минимальный "ценник" зафиксирован в Доминике, Барбуде, Сент-Люсия). Инвестирование возможно на выбор человека:

• в государственный фонд (казна);

• свое дело, бизнес предполагает не только налоги, но и новые рабочие места для местного населения;

• недвижимость, зачастую дома и виллы потом можно продать, обычно через 5-10 лет, то есть полностью отбить свои деньги и даже заработать, ведь спрос на жилье в европейских странах постоянно растет. Паспорт при этом все равно остается.

Второе гражданство можно получить вне зависимости от того, планируете вы жить в новой стране или числиться гражданином только по бумажке. Сотрудники организации держат под контролем весь процесс с момента подписания договора до получения нового паспорта лично в руки.

На правах рекламы