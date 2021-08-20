Консультация с карьерным экспертом центра «Моя работа»: чего ожидать и как проходит встреча со специалистом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Посетители столичного Центра занятости нередко обращаются за консультациями к карьерным экспертам. Для тех, кто приходит к специалисту впервые, это может быть необычным и волнующим событием. Сотрудники центра «Моя работа» рассказали, как именно проходят подобные консультации и чего ожидать.

Чтобы попасть на консультацию, необходимо обратиться в территориальный центр госуслуг «Мои документы». Оттуда соискатели, мотивированные на трудоустройство, направляются на встречу с карьерным экспертом.

Попав на встречу к специалисту по карьерному консультированию, первое, с чем соискатель сталкивается после знакомства, — это вопросы о его ожиданиях, трудностях и желаниях.

— Нам важно понимать, как именно человек видит свое профессиональное будущее, с какими проблемами он столкнулся сейчас и какой результат хочет получить в дальнейшем, — рассказывает Галина Чемоданова, карьерный эксперт Флагманского центра занятости населения «Моя работа».

Для того, чтобы наиболее эффективно помогать соискателю, на первой сессии эксперты направляют посетителя на тестирование профессиональных склонностей и оценку компетенций. Анализ результатов тестирования помогает прописать возможные карьерные сценарии соискателя и выявить способы их реализации.

— Тестирование помогает выявить подходящие сферы деятельности и сильные стороны посетителя, которые затем можно отразить в резюме. Все кандидаты благодаря тестированию могут оценить уровень своих личных и профессиональных компетенций, что, конечно, помогает и при устройстве на работу, и в профессиональном развитии. Мы сразу понимаем, какие навыки требуют большего внимания со стороны соискателя, — объясняет Галина Чемоданова.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Карьерные эксперты также рассказывают об инструментах для эффективного самостоятельного поиска работы, чтобы уже с первой сессии соискатель мог начать знакомиться с актуальными вакансиями на рынке труда.

Вторым этапом карьерной консультации является составление или улучшение резюме. Эксперты не только создают обновленное резюме для соискателя, но и помогают развить навыки для самостоятельного отклика на конкретные интересующие вакансии.

На третьем этапе консультации карьерные эксперты подготавливают соискателя к собеседованию. Вместе со специалистом соискатель рассматривает топ-10 вопросов на собеседовании, получает всю необходимую информацию для успешной самопрезентации и проходит тренировочное собеседование.

— На этом этапе важно помочь соискателю выявить и исправить ошибки в общении и оказать психологическую поддержку. Трудоустройство может быть непростым процессом для многих, так что нам важно сделать так, чтобы человек чувствовал себя уверенно, понимал, что он не один и рядом есть специалисты, готовые поддержать, — рассказывают в центре «Моя работа».

Работа эксперта состоит в том, чтобы максимально ответить на запрос соискателя и помочь в достижении поставленных целей. Трудоустройство, смена профессии или самоопределение — на каждом из этих путей эксперты сопровождают посетителей, чутко и внимательно помогая справиться с трудностями в решении возникающих задач.

На заметку

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru

57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы».

Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.