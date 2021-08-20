Цифровой паспорт участка: врачи объяснили, зачем нужен этот сервис

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы. Столичные врачи рассказали «Вечерней Москве», чем полезен новый сервис.

Новый сервис позволяет участковым врачам получить доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах своего участка в режиме онлайн. Благодаря этому медики смогут эффективнее следить за здоровьем горожан.

По словам главного врача городской поликлиники № 46 Дениса Серова, появление цифрового паспорта участка — это действительно хорошее подспорье для всех врачей, которое позволяет сэкономить немало времени.

— Фактически электронный паспорт является полноценной аналитической системой и дает возможность видеть картину в целом, а при необходимости — быстро реагировать на ситуацию с конкретным пациентом, — отметил он. — Скажем, если кто-то получает плохие результаты анализов, врач увидит в системе и это повод для него обратить внимание на конкретного пациента.

Эта технология, считает Денис Серов, хорошо применима и при отслеживании инфекционных заболеваний, а также для выявления других конкретных заболеваний у пациентов участка.

— Не секрет: чем более эффективно будет использоваться время врача, тем больше внимания он сможет уделить пациенту и пристальнее следить за его здоровьем. Так что это нововведение, в конечном итоге, работает на пользу здоровья всех жителей столицы, — подчеркнул главврач.

В том, что сервис будет полезен, уверен и главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин.

— Это важнейшее событие для всей участковой службы, которая является основной в амбулаторно-поликлинической сети, — отметил он. — Это огромный шаг по улучшению качества обслуживания всего населения.

Например, ночью родители вызвали ребенку скорую помощь из-за приступа астмы. Врач, по словам Брагина, увидит это в системе и поймет, что необходимо утром нанести визит домой к этой семье, чтобы проверить здоровье малыша.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Данные, которые собраны в цифровом паспорте участка, также помогут врачу планировать профилактические мероприятия, например, прививки, диспансеризации.

— Это еще и возможность раннего выявления опасных патологий, потому что абсолютно все, что происходит с пациентом, отображается врачу онлайн в режиме реального времени. И специалист может вовремя обратить внимание на негативные изменения в анализах и исследованиях, — добавил Александр Брагин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате — это существенно экономит время. Благодаря новому цифровому паспорту участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов. В сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований. Теперь все это можно анализировать без необходимости пользоваться бумажными списками или открывать медицинские карты каждого отдельного пациента. Такой сервис позволяет быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения и, как результат, повышает качество оказания медицинской помощи.