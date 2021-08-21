Астролог рассказала, в каких местах лучше всего работать и отдыхать разным знакам зодиака

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День географа и наступающий бархатный сезон для отпусков — прекрасный повод пофантазировать и вместе с постоянной ведущей рубрики Аленой Прокиной и астрологом узнать, в каких местах на Земле разным знакам зодиака наиболее приятно и комфортно отдыхать, набираться сил и просто находиться.

Овен

Что касается отдыха, то Овнам в первую очередь нужен экстрим и много передвижений внутри страны или по нескольким регионам сразу. Они получают настоящий заряд энергии в Испании, Марокко или Португалии. Очень нравятся Овнам поездки по местам силы, в горы, где можно покорить вершину и почувствовать себя всемогущим.

Телец

Тельцам, во-первых, хорошо там, где они есть, — в России. Поэтому они часто отправляются в комфортный отдых по своей стране. Выбирают уютный отель, небольшой городок с культурными достопримечательностями и аутентичными ресторанчиками. Либо можно отправиться валяться и томно потягивать коктейли в Турцию, Болгарию.

Близнецы

Близнецы стремятся всегда увидеть что-то новое. Поэтому каждый раз находят какие-то необычные места, в том числе и в России, где они могут приобщиться к культурным ценностям местных жителей. Также подходят для расширения кругозора без лишнего экстрима Индия, Таиланд, Китай.

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Рак

Раки любят свою дачу и семейное гнездышко и отпуск запросто могут провести и дома за ремонтом. Но если уж выбираться, то обязательно на море или хотя бы в отель с большим бассейном и прекрасным видом, ближе к красоте, вкусностям и приятным влюбленностям. Поэтому подойдут Грузия, Италия, Турция.

Лев

Львы не скупятся на свой отдых и берут от жизни все. Отправляются на дорогие курорты, где можно встретить звезду и блеснуть своей яркой харизмой и погрузиться в райское наслаждение. Поэтому отлично подходят Монако, Мальдивы, Виргинские острова, Рио-де-Жанейро, Багамы и нетуристические локации в Италии и Испании.

Дева

Девы всегда находят вариант, чтобы было недорого, но качественно. Частенько выбирают для перезагрузки санаторий, где и подлечат, и режим устаканят, и природа вокруг будет благоволить. Либо отправится с любимым человеком на Кипр, в Грецию или Турцию. По приезде побежит в спортзал сбрасывать набранное за отпуск.

Фото: twitter.com/raheemahkharva

Весы

Весы отдыхают так, чтобы и города, и веси посмотреть, и по музеям походить, и на пляже поваляться. Тогда они ощущают, что отпуск провели с пользой. Отлично подходит отдых в странах СНГ, Прибалтике. По нраву придутся автомобильное путешествие, фестивали, туристические походы, но чтобы были комфортные условия.

Скорпион

Скорпионы не просто едут в отпуск, они погружаются в пучину впечатлений, которая захлестывает полностью. Это может быть знакомство с древними племенами, покорение самой высокой вершины, фотосессия у подножия вулкана. В любом случае после этого отдыха нужен еще отдых. Подойдут Мексика, Арабские Эмираты, Норвегия.

Стрелец

Стрелец в поисках удивительных впечатлений готов отправиться хоть на Северный полюс, причем в полном одиночестве. Этот знак любит шум мегаполиса и гармонию природы, подводные приключения и изучение новых культур, которые очень отличаются от нашей. Хорошее путешествие сложится в Корее, Китае, на Кубе, в Австралии.

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Козерог

Козероги любят то, что нам ближе по менталитету. Им хочется хорошего сервиса и в меру впечатлений. С удовольствием отправляются в традиционные Крым и Сочи, а также обожают страны Западной Европы — Франция, Германия, Испания. Здесь они чувствуют приобщение к чему-то новому, но без разрыва со своими традициями.

Водолей

Водолеям надобно всегда в места, где жизнь бурлит, будоражит. Происходят главные вечеринки, культурные события, встречи и необычные развлечения. Это может быть Америка — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а из стран поближе — Марокко, Франция, Италия, Египет. Водолеи не прочь прокатиться и по России-матушке большой компанией со множеством остановок.

Рыбы

Рыбкам в отпуске не хочется особо выходить из своей уютной квартирки, а если и соберутся поплавать, то только в места, где никаких толп туристов, спокойно и можно насладиться закатами да рассветами с гладью воды. Это могут быть Мальдивы, Доминикана, Греция, тихие поселения Крыма, где будет маленький домик и рядом берег моря.