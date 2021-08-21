Делай паузы и береги связки: пять необычных способов восстановления после ковида

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как реабилитировать себя после перенесенного ковида с помощью пения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще есть необычные способы восстановиться после болезни.

Способ 1

В Роспотребнадзоре предложили петь: чем больше, тем лучше. А еще это нужно делать максимально протяжно и душевно. В ведомстве пояснили, что подойдут народные песни — ученые говорят, что для легких полезно исполнять такие композиции, тянуть ноты на выдохе. При этом громкость исполнения на терапевтический эффект не влияет.

Способ 2

Побольше нюхать то, что для вас пахнет ярко. В соцсетях, на различных форумах можно встретить рекомендации из серии «запасаться чесноком и имбирем, тренировать обоняние на пропавших продуктах» и так далее.

— Снижение обоняния называется гипосмией, а полное отсутствие — аносмией, — объясняет отоларинголог Екатерина Довлатова. — Утрата вкуса — агевзией, а изменение его восприятия — дисгевзией.

И хотя, по ее словам, специфического лечения постковидного нарушения обоняния по-прежнему нет, а его восстановление происходит в течение двух недель, возможны особые тренировки. В ход могут идти любимые духи, эфирные масла — гвоздики, кардамона, лаванды, цитрусов.

Способ 3

Больше лежать. Правда, выбрать надо специальную позицию — прон-позицию, иногда подкладывать под себя валики. Принято считать, что такое положение нормализует работу легких. Правильное выполнение этой позиции при непростом течении вируса обычно контролирует врач в стационаре или по видеосвязи с пациентом, находящимся на домашнем лечении.

Фото: Pexels / Burst

Способ 4

И звук помогает. Врачи отмечают, что после перенесенного заболевания у пациентов могут отмечаться расстройства психологического толка. Успокоить особо разнервничавшихся может так называемый белый шум — равномерный звук от льющейся воды или бытовых приборов (фена или пылесоса). Если вам это подходит, лучше скачать мобильные приложения с разными видами этого белого шума и не создавать дополнительной нагрузки на электросеть.

Способ 5

Если после ковида появились проблемы с голосом, старайтесь не напрягать связки: не шептать, не кричать, делать паузы в разговоре и следить за дыханием, пить воду маленькими глотками в течение всего дня. По рекомендации ВОЗ при хриплом и слабом голосе очень важно продолжать говорить, когда это не доставляет больших неудобств.

КСТАТИ

Среди народных советов в интернете встречаются и те, которые гласят, что людям с ковидом помогает лекарство от чесотки у кошек. Врачи просят не верить такому способу лечения. От этого ветпрепарата возможны трагические последствия.