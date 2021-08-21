Как собрать ребенка в школу по ГОСТу

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

День знаний не за горами — а значит, пора закупаться товарами к школе.«Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась, как выбрать качественные школьные принадлежности.

Цена не всегда показатель качества. По словам директора по маркетингу одного из крупных интернет-магазинов канцелярских товаров Евгении Иловой, на прилавках есть хорошая и недорогая продукция — надо только знать, что ищешь. Например, в случае с тетрадями стоит в первую очередь смотреть на толщину и цвет бумаги.

— Чем лист тоньше, тем менее удобно на нем будет писать, — поясняет Евгения Илова. — Серый оттенок бумаги говорит о том, что она сделана из переработанного сырья. Она более шероховатая, а белая — гладкая.

Рюкзаки обычно выбирают по дизайну. Но куда важнее, какая у них спинка — она должна быть жесткая, ортопедическая. Это полезно для осанки ребенка. Лямки должны быть широкими и мягкими.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Что касается ручек, то лучше выбирать импортные — японские или индийские.

— В этих странах производят продукт, удобный и для левши, и для правши. Ручка должна писать хорошо, без пробелов, а чернила — не растекаться. Эти параметры принадлежностей для письма куда важнее, чем их дизайн, — отмечает Евгения.

Карандаши для учеников начальной школы должны быть мягкими. Ими можно тушевать. А еще у них более яркие, насыщенные цвета, которые хорошо подходят для раскрасок и для детского рисунка. Твердыми карандашами ребенку пользоваться сложнее — они быстро ломаются и царапают бумагу.

— Стоит обращать внимание на возрастную группу, для которой рекомендована каждая вещь, — добавила Евгения Илова. — Например, следует искать более крупные точилку и ластик, чтобы ребенок случайно их не проглотил.

Модненько, очень ярко

Ученики старших классов, как правило, выбирают школьные принадлежности по цветам. В этом сезоне в моде мягкие пастельные оттенки — нежно-розовые, нежно-голубые, салатовые. А для маленьких детей важнее изображенные на канцтоварах «герои» — на пике популярности сейчас корги. Девочки в этом году чаще выбирают темные цвета, а мальчики — розовый.