Работа найдется каждому: карьерные консультанты помогут составить резюме

Слева направо: Анастасия Любовицкая, Виталий Крупейченко на занятии для са- мозанятых в центре «Моя карьера». Здесь специалисты помогают москвичам и с трудоустройством / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Поиск вакансий — всегда процесс непростой, особенно в период пандемии. Тем не менее уровень безработницы с начала года в столице сократился в 2,5 раза и составляет 0,56 процента. Если учесть, что в конце 2020 года из-за пандемии без работы остались около 97 тысяч горожан, а сегодня таких около 40 тысяч, то это хороший показатель.

— В 2020 году служба занятости добилась рекордного трудоустройства — 178 тысяч человек нашли работу, то есть каждый второй обратившийся, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сегодняшние показатели подчеркивают положительную динамику на рынке труда.

— Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями, — уточнила заммэра. — Основным приоритетом службы занятости остается оказание качественных услуг и успешное трудоустройство всех обратившихся москвичей.

С начала года трудоустроены уже более 52 тысяч человек. Добиться таких результатов удалось благодаря комплексной и четко отлаженной работе столичной службы занятости населения.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Очевидные преимущества

Одно из преимуществ нового подхода — появление карьерных экспертов. Они помогают составить для безработного карьерный сценарий и сопровождают соискателя на протяжении всего периода поиска работы, а в некоторых случаях и даже после трудоустройства на время адаптационного периода.

— Это не просто консультации, а скорее коучинговые сессии с проработкой как психологических, так и карьерных нюансов. Такая работа позволяет придумать всесторонний план развития. Он включает в себя систематизацию большого количества информации: и образование, и опыт, и цели, и амбиции человека, а также его видение своего будущего. Для этого важно учесть все факторы, влияющие на профессиональное становление, — поясняет карьерный эксперт центра «Моя работа» Наталья Кекова.

Такой сценарий, отмечают в центре занятости, может быть полезен разным категориям соискателей. Например, студентам это будет полезно для понимания того, с какой работы лучше войти в выбранную профессию, чтобы получить максимальную пользу для своего будущего. А люди с опытом работы смогут оценить, чего им не хватает для повышения своего заработка или более динамичного карьерного роста.

— Во время консультации эксперт играет роль проводника и помощника, дает обратную связь и старается упростить процесс самоопределения с помощью специальных методик. Мы помогаем в самопознании, построении реалистичных планов и целей, признании успехов и понимании того, какие компетенции и навыки требуют большего внимания. Для нас важно, чтобы человек почувствовал себя комфортно и смог осознать, какая работа действительно принесет удовлетворение в жизни, — говорит Наталья Кекова.

Карьерный сценарий составляется в среднем за три консультации. За это время соискателю предлагают пройти профориентационное тестирование и оценку личных и профессиональных компетенций, обсудить волнующие моменты, связанные с работой. Кроме того, человек может получить актуальные знания о рынке труда, поработать над мотивацией и целями, получить помощь в составлении резюме, подборе вакансий и коммуникации с работодателем.

Еще один эффективный способ поиска работы — открытые массовые отборы. Теперь пройти собеседование с понравившимися работодателями можно прямо на площадке центра занятости в сопровождении специалистов, что помогает трудоустроиться тем, кто затрудняется проходить интервью самостоятельно.

— Служба занятости заключила договоры о подборе персонала на массовые вакансии с более чем 340 компаниями, — отмечают в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Бесплатное обучение

Многие безработные сталкиваются с тем, что для трудоустройства им не хватает нужных компетенций или же та специальность, по которой они работали раньше, их больше не вдохновляет. Для таких горожан работает центр «Профессионал». Можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии.

Его услугами недавно воспользовалась Ирина Сидорова, которая переехала в Москву из Белоруссии.

Ирина по образованию юрист, долгое время она работала по специальности в компании сельскохозяйственной отрасли, но в столице у нее возникли сложности с трудоустройством. После того как она обратилась в службу занятости, ей порекомендовали пройти обучение.

— Когда я узнала о возможности бесплатного обучения, то не раздумывая подала заявку. Выбрала курс «Делопроизводство в организации с использованием программы «1С: Документооборот», так как люблю бумажную работу, — рассказывает девушка.

Многие обучающие программы в «Профессионале» проводятся онлайн. Таким образом любой желающий может подобрать себе нужный курс и присоединяться к занятиям из любого удобного места.

— Меня очень обрадовала возможность дистанционного обучения, поскольку сейчас я воспитываю маленького ребенка. Благодаря такому формату у меня легко получалось совмещать обучение с домашними заботами, — рассказывает Ирина.

Благодаря полученным знаниям девушка смогла быстро найти работу. Сейчас она трудится секретарем-референтом в спортивной организации.

СПРАВКА

За помощью в поиске работы москвичи могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Заявку на поиск работы можно подать дистанционно на сайте Центра занятости населения «Моя работа», официальном сайте мэра Москвы или на портале «Работа в России».

В ТЕМУ

На рынке труда наблюдается тенденция развития новых форм трудоустройства: самозанятости, фриланса, парт-тайм-работы. Самозанятость позволяет открыть и легализовать собственное дело, организовать занятость и график работы по своему усмотрению. Центр занятости стремится оказывать помощь москвичам, желающим открыть собственное дело или зарегистрировать статус самозанятого.