Пока хозяин отдыхает: как работают гостиницы для кошек

Корреспондент «Вечерки» Маргарита Мартовская поработала котоняней в одной из московских гостиниц для кошек / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

День кошек миллионы любителей этих животных ежегодно отмечают в августе. Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже решила посвятить этот день четвероногим и отправилась работать котоняней.

Для этого отправляюсь в гостиницу для кошек — место, где люди могут оставить своего питомца на время отъезда. Здесь все, как в настоящем отеле, — длинное помещение со множеством «номеров», разделенных стеклянными перегородками. Оттуда на нового сотрудника смотрят желтые, зеленые, сонные и любопытные глаза. Пушистики разных пород, окрасов, окруженные внимательными котонянями, в комфорте дожидаются здесь возвращения из отпуска хозяев.

— Необходимо кормить каждого посетителя согласно рациону питания, которые оставили владельцы. Менять воду, следить за чистотой, самочувствием животных, вычесывать их — обозначает мне фронт работ опытная котоняня Екатерина Проничева.

Казалось бы, профессия мечты — любуйся пушистыми обитателями и заботься о них. Но не все так просто. Как и в любой другой работе, здесь требуются внимательность, ответственность и четкое выполнение инструкций.

— После улицы необходимо воспользоваться антисептиком для рук. Это нужно делать и после общения с каждым котом, чтобы минимизировать риск передачи какого-нибудь заболевания. Кроме того, здесь нельзя находиться в обуви. На подошве тоже можно принести заразу, — отмечает Екатерина.

Сотрудница котогостиницы Екатерина Проничева с одним из животных, дожидающихся здесь возвращения хозяина / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Второй важный нюанс — рацион питания котов. У каждого постояльца свои привычки и вкусовые пристрастия. Именно поэтому на стеклянных дверях «номеров» можно прочитать надписи: «Шура, сухой корм и четверть пакетика влажного по вечерам» или «Мисе — половина пачки влажного утром и столько же в 16 часов. Сухой должен быть в миске постоянно». Такие пометки делают котоняни, чтобы ничего не перепутать. А поскольку среди постояльцев есть те, которые категорически отказываются питаться специальными кошачьими кормами, в задачи сотрудников гостиницы входит еще и приготовление для них еды. Например, рыже-белая красавица Марфа предпочитает на завтрак, обед и ужин отварную куриную грудку. Раз в пару дней ей нужно давать перепелиные яйца, угощать тунцом или горбушей. Вот и приносят Марфуше все готовенькое, да еще и за ушком чешут.

Аккуратно захожу к ней в номер, чтобы подлить воды. Она начинает шипеть из-за угла — то ли своенравная кошка не рада вторжению незнакомца, то ли защищает миску со своими деликатесами.

— У каждого животного свой характер — кто-то не любит, чтобы к нему лишний раз подходили, а кто-то, наоборот, скучает без внимания человека. И с такими нужно играть, развлекать их, — говорит котоняня.

Поэтому моя следующая задача — обеспечить котиков послеобеденным досугом.

Длинношерстный Барсик с белыми «носочками» на лапках с первых минут моего прихода с интересом за мной наблюдает. Я беру расческу и аккуратно провожу по его шерсти. Кот доверчиво подставляет мне живот и шею. Знакомство состоялось.

Следующий на очереди — упитанный британец Абрикос. Он так и норовит проскользнуть в узкую щель из своего номера к людям, громким мяуканьем привлекая к себе внимание. Но выбраться из комнаты не позволяют внушительные бока. Я открываю номер, чешу толстячку мягкий живот. Естественно, после того как продезинфицировала руки. Однако уже через пару мгновений Абрикос начинает уворачиваться от прикосновений и покусывать меня за пальцы. Ох, уж эти своенравные британцы! Замечаю, что в соседнем «номере» у кошки породы «абиссинская» по кличке Симба требуется уборка. Активный кот снес лежанку, миску и когтеточку. Я вхожу в «номер», чтобы расставить все на места. Надеюсь, кот не разозлился, что я без стука. Вроде таблички «не беспокоить» не было.

Порция внимания достается от меня и огромному рыжему мейкуну Марселю. Несмотря на строгий вид, кот доверяет мне расчесать его шерстку. А вот играть со мной плюшевой рыбой отказывается.

«Постоялица» котогостиницы кошка Марфа решила вздремнуть после обеда / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Кстати, все необходимое — корм, лежанки, игрушки — владельцы привозят в гостиницу вместе с питомцами.

— Чтобы животным было комфортнее с привычными вещами, — объясняет Проничева.

Снова иду вдоль «номеров», внимательно наблюдая за постояльцами гостиницы: вдруг кому-то нужна моя помощь? Вроде у всех чисто, еда и вода в мисках. Те, кому требовалось внимание, — вычесаны и обласканы.

— Общение с хозяевами происходит в постоянном режиме: котоняни обязаны отвечать на их вопросы, делать фото и видео животных, отчитываясь о самочувствии и настроении любимых питомцев, — говорит Екатерина.

Все-таки котоняня — работа хорошая, думаю я, уходя из гостиницы. Несмотря на парочку свежих царапин на руках. Но оно того стоило.