Яркий, сочный, но нитратный: как выбрать хороший арбуз

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сезон арбузов и дынь в самом разгаре. И столицу заполонили продавцы, которые торгуют бахчевыми прямо на улице. «Вечерняя Москва» узнавала, в чем опасность покупки арбуза с рук.

«С Волгограда!»

Во дворе на 6-й Парковой улице обеспокоенный мужчина продавал арбузы и дыни — прямо из багажника машины. На вопрос, откуда бахчевые, он осклабился золотой улыбкой и заученной фразой ответил: «Астраханские, уважаемый, можете попробовать!» Интересуюсь, чем он может доказать их происхождение. Продавец помрачнел и грубо ответил, мол, не веришь на слово — не бери.

И продолжил зазывания потенциальных покупателей, которых, правда, не наблюдалось. На развале недалеко от метро «Тульская» прямо на асфальте расположилась еще одна торговка. Разномастные арбузы и дыни лежат на грязной картонке. Женщина предложила попробовать кусочек, достав из недр видавшей вида сумки грязный нож. И уже было потянулась к половинке арбуза, лежавшей рядом, чтоб отрезать, но я остановил ее — ни нож, ни само место не внушали доверия. Документов на товар у нее не нашлось, а на вопрос, откуда бахчевые, уверенно ответила: «С Волгограда!»

Внимание на форму

По словам главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, отличить легальные точки продажи арбузов от незаконных очень легко.

Продавцы в официальных торговых местах одеты в специальную форму. Рядом с павильоном размещены стенды с информацией о товаре и его стоимости.

— Все объекты имеют единый внешний вид, который утвержден и используется с 2015 года, и уже узнаваем горожанами, — добавил Алексей Немерюк.— Эти места разыгрываются на аукционах, а с сельхозтоваропроизводителями заключаются пятилетние контракты. Победителями стали предприниматели из разных регионов России. Ценовую политику устанавливают они самостоятельно. На руках у продавцов обязательно должны быть: медкнижка, сертификат на товар и результаты его проверки на качество.

Продавец Мехман Мамедов продает арбузы на торговой точке на улице Первомайской, 105. Его опытный взгляд и знания о спелости плодов часто выручают покупателей — он дает искренние советы, какой арбуз лучше выбрать / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запрещенные приемы

В городском департаменте напомнили, что не допускается реализация бахчевых культур с земли. На торговых точках нельзя использовать безмены, бытовые, медицинские или почтовые весы. А в Роспотребнадзоре добавили, что строго запрещена надрезка либо реализация частями арбузов и дынь.

Сообщить о незаконной точке можно в Роспотребнадзор или в Департамент торговли и услуг Москвы.

Если вы сомневаетесь в том, что точка перед вами законная — можно уточнить адрес на портале открытых данных data.mos.ru. Все официальные столичные бахчевые развалы там перечислены с указанием адресов.

В ведомствах предупреждают: покупать на обочинах, с грузовиков, в переходах ни дыни, ни арбузы, ни какую-либо другую продукцию нельзя. Контрафакт, как правило, не имеет сопроводительных документов, да и в его качестве легко усомниться. К тому же часто бахчевые продают буквально с пола, а это уже нарушение хранения товара.

Постукивать бессмысленно

Ситуация с бахчевыми в этом году — одна из самых удачных. Благодаря жаркому лету и большому количеству солнечных дней урожай выдался отличным. Ветеринарный врач государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Дарья Шевченко рассказала «Вечерке», как выбрать сладкий и безопасный арбуз.

Использовать для проверки бытовые «нитратомеры», по словам эксперта, неэффективно. Особенно если продавец сам предлагает вам замерить уровень нитратов.

— Не очень понятно, как работают эти приборы, — поясняет Дарья Шевченко. — Все овощи и фрукты на рынках и ярмарках проверяют специалисты. Те, у которых уровень нитратов превышен, на прилавок не попадают.

Специалист ветеринарной службы Дарья Шевченко проверяет арбуз на нитраты / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

А как выбрать хороший арбуз?

По словам Дарьи, все постукивания и другие народные приметы вроде «завядший хвостик — значит хороший» не стоит принимать во внимание. Также не стоит покупать арбуз слишком маленький — он может быть недозрелым, или слишком большой — он может оказаться уже перезрелым. Не должно быть на нем порезов, вмятин и любых других изменений самой корки. Не нужно бояться так называемых почвенных пятен — небольших желтых по цвету поверхностей, на которых арбуз лежал на земле, пока вызревал. Такие пятна естественны для любого плода.

— Значение имеет и цвет — у большинства сортов арбуза расцветка должна быть контрастная — это говорит о том, что арбуз получил необходимое количество солнца, — отмечает Дарья Шевченко.

После покупки арбуз нужно поставить в прохладное место, желательно, чтобы на него не попадал солнечный свет, — совсем необязательно загружать его в холодильник.

А вот если арбуз разрезали, то храниться он может всего пару дней, и лучше в холодильнике.

— Можно ли отравиться этим плодом?

— Во всем надо соблюдать меру — слишком много арбуза вредно для здоровья! Я не советую налегать на бахчевые сразу — есть их лучше постепенно. И конечно, самое главное — не покупать арбузы у сомнительных продавцов! — заключила специалист.