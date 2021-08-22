Найдись, скидка большая: что можно выгодно купить на распродажах в конце лета

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Конец лета — традиционное время распродаж. Магазины уже завлекают покупателей желтыми ценниками. Что можно урвать со скидкой, а какие товары выгодно купить не удастся, «Вечерней Москве» рассказала директор Центра развития компетенций в маркетинге, эксперт по потребительскому поведению Татьяна Комиссарова.

Последние пять лет москвичи стремятся покупать практически все на распродажах. И только 20–25 процентов потребителей готовы делать покупки без скидок. Стабильно 60 процентов покупателей заходят в магазин и ищут акции — красные и желтые ценники.

Сезонные скидки предлагаются на товары, которые дешевеют в зависимости от времени года. Например, летняя одежда. Новое поступление появляется в коллекциях «весна-лето» еще в марте. В этот период одежда стоит 100 процентов.

В июне появляется скидка 30 процентов, в середине лета — 50 процентов. К концу сезона скидки доходят до 70 процентов. Что касается бытовой техники, то на эту категорию вообще нет сезонных распродаж. Такие товары, как вентиляторы, обогреватели, потребители берут впрок и надолго. В целом на распродажах сложно сэкономить. Особенно трудно это сделать людям, которые привыкли скупать все подряд. Например, чаще всего так делают женщины.

Идеальный жакет

Сейчас в тренде два типа жакетов. Классический — в мужском стиле. Это оверсайз-пиджаки, удлиненные и с объемными плечами. К таким моделям можно подобрать пояс, который идеально подчеркнет талию, что добавит женственности силуэту. Второй тип — приталенный, с небольшими плечами. Он сразу сидит по фигуре и выглядит максимально женственно без дополнительных акцентов.

Сумок много не бывает

Пополнить коллекцию сумок тоже можно во время распродаж. Если хотите выглядеть модно, лучше не брать сумку среднего размера. Предпочтение отдавайте либо очень маленьким сумкам, или очень большим. Всегда актуальны черные сумки, а также такие оттенки, как небесно-голубой или насыщенный травяной.

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Гаджеты дешевеют

Перед новым учебным годом начинаются распродажи на смартфоны в ценовой категории от 5 тысяч рублей. Телефоны могут распродавать и ниже стоимости, а чтобы не работать себе в убыток, магазины окупают расходы за счет продажи наушников и других аксессуаров. Поэтому на акции выставляют комплекты смартфонов и наушников. Это выгодно и клиенту, и магазину.

Успей купить тренч

Тренч на сезонной распродаже найти легче, чем пальто. Потому что тренчи — неотъемлемая часть весенне-летней коллекции. Их ассортимент практически не меняется от сезона к сезону. Все тренчи в основном классических моделей. Сейчас они продаются со скидкой, но осенью подорожают.

Море кроссовок

На сезонных распродажах выгодно покупать кроссовки. Обычно это модели из прошлогодних коллекций. А вот новинки с большой скидкой на распродажах вы вряд ли найдете.

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Обнови интерьер

Осенью выходят новые коллекции мебели, поэтому магазины распродают старые модели. В начале осени можно урвать и выставочные образцы, их распродают со скидкой до 70 процентов. Зачастую они остаются в хорошем состоянии.

Бытовую технику бери сейчас

Металл дорожает, а вместе с ним и производство. Поэтому покупать крупную бытовую технику лучше сейчас. В сентябре, по прогнозам, цены повысятся на 3–5 процентов. А к концу года — на 25–30 процентов. Сэкономить на покупке бытовой техники удастся только в ноябре, в «Черную пятницу», а затем и в «Киберпонедельник».

Запасаемся футболками

Следует выбирать классические по цветам и крою. Яркие цвета могут оказаться непрактичными в следующих сезонах, потому что их сложно сочетать. А вот черная, белая и бежевая футболки — идеальный вариант для множества образов.

Ищем пальто

На летних распродажах можно найти пальто из легкой ткани, предназначенные для теплой погоды. В моде объемные модели. Также актуальны пальто-рубашки. Их удобно сочетать со спортивной обувью. В отличие от обычного пальто пальто-рубашки выглядят менее классическими и напоминают большую мужскую рубашку.

Готовь базу

Белая рубашка — обязательный элемент гардероба как женщин, так и мужчин. В летних коллекциях встречаются рубашки из легких тканей. Стоит обратить внимание на оверсайз-модели. Их можно свободно заправить в брюки, юбку. Приталенные женские рубашки уже не в тренде. Они ассоциируются с униформой офисных работников.

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Универсальные платья

Женщинам на летних распродажах стоит поискать базовые платья из легких тканей. Можно выбрать модели, в которых одинаково удобно будет ходить и летом, и в другое время года. Например, платья базовых цветов.

Бренды и тренды

Самым популярным предложением на сезонных распродажах остается одежда. Президент Союза русских байеров (экспертов по модным трендам. — «МВ») Елена Бурганова советует покупать два типа вещей.

Первый: брендовые классические вещи, которые нет возможности приобрести по полной стоимости. А когда скидки достигают больше 50 процентов, получается очень выгодная цена.

Второй — экстравагантные вещи, которые вы будете надевать нечасто. За полную стоимость не все готовы приобрести такой товар.

А вот при виде большой скидки возникает желание пополнить гардероб необычной вещицей нестандартного цвета или фасона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Петрушин, доктор психологических наук:

—Психолог Эрик Берн говорил, что в каждом из нас есть детская часть. Смысл распродаж как раз в этом — активизировать детскую часть нашей психики, разбудить внутреннего ребенка. Нас, как детей, привлекает, когда все красиво, ярко, еще и дешево. С этим можно бороться только с помощью целевых установок, например, заранее составить список покупок с конкретными вещами. Это позволит не купить лишнего.