Евгений Гришковец: Человек не главное существо на планете, здесь он не рулит

Фото: Из личного архива Евгения Гришковца

Наши корреспонденты любят задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. В рубрике «Неформат» знаменитости предстанут перед читателями «Вечерней Москвы» с новой и непривычной для них стороны.

Писатель и театральный режиссер Евгений Гришковец рассказал «Вечерке» об экспедиции на Северный полюс, чудесах природы и странных людях.

— Евгений, вы уже второй раз отправляетесь в Арктику. Чем привлекательна для вас эта снежная земля?

— Начнем с того, что как таковой земли на Северном полюсе нет. Там есть только льды, под ними нет почвы. Это просто огромное ледяное пространство. Мне до сих пор не верится, что я туда попаду. Я бывал в разных труднодоступных местах.

Например, на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Это высокая Арктика и предельные широты, там еще есть острова, скалы, птицы. Я ведь, когда в первый раз отправлялся в арктическую экспедицию на научном судне «Профессор Молчанов», слабо представлял себе эту территорию. Я думал, что вокруг будет только лед и ветер и смертельно опасное, холодное и серое море. И вот я оказался там в июле. Стоял полярный день, светило яркое солнце. Я увидел синее-синее небо, которого не бывает, по-моему, нигде.

Мы подходим к Земле Франца-Иосифа, в небе огромное количество птиц. Я многое ожидал увидеть, но только не это. Яркая изумрудная зелень устилала собой скалу. Мы подошли как раз с той стороны, где гнездились птицы. Всю красоту арктической природы описать не получится. Все эти скалы, небольшие айсберги, острова, лагуны и бухты. Это чудо.

И в этом месте понимаешь, что человек не главное существо на планете. Здесь он не рулит. Может, конечно, все это загрязнять, но управлять пока не может. Когда ты попадаешь в Арктику, то ощущаешь себя особенным путешественником.

Фото: Из личного архива Евгения Гришковца

— Расскажите о маршруте.

— Вместе с Клубом полярных путешествий мы отправимся на атомном ледоколе «50 лет Победы». Это единственное судно, на котором можно выйти из Мурманска и добраться до самой северной точки земного шара. Сейчас кто только не летает в космос. Совсем недавно бизнесмен просто построил себе аппарат и полетел. Свои корабли запускают и китайцы, и индусы, и французы. В России два космодрома. А на Северный полюс можно добраться только из Мурманска и только на одном судне. Маршрут у нас довольно прямой, но мы заглянем и на острова Земли Франца-Иосифа.

— Как писатель во время путешествия вы наблюдаете больше за суровой природой или за людьми в непростых условиях?

— В моей первой экспедиции мы попали в шторм в Баренцевом море. Он длился двое суток. Сила была от восьми до девяти баллов. В таких условиях наблюдать за людьми довольно печально. Людям плохо. Но это единственное, что произошло сурового. В остальном все было прекрасно организовано.

Повезло пообщаться с теми, кто живет на станциях. Они с людьми контактируют раз в полгода, когда проходит судно. Говорил с полярными учеными, исследователями птиц. Это очень интересные люди, они ведут такой странный образ жизни, но они не ощущают в нем подвига. Наоборот, считают, что им посчастливилось ловко укрыться от жизни на полярных островах. Самое занятное, что эти люди из больших городов. Из этого можно сделать вывод, что житель какой-нибудь таежной глуши не очень захочет оказаться в Арктике. Для того чтобы стать полярником, нужно быть беглецом из мегаполиса. Вот такую я вывел закономерность.

Вообще я очень жду выхода в море, особенно как человек, который послужил на флоте долгое время. Еще со мной будет моя жена Елена. Она впервые будет на большом корабле, который выходит в открытое море. Мне удастся ей показать, как живет большой корабль. Каково это ощущение человека, который отошел далеко от берега. Особенно, когда суша скрывается за горизонтом и вокруг только вода.

Фото: Из личного архива Евгения Гришковца

— Что в Арктике самое страшное?

— Я убежден в том, что остаться там одному. Я думаю, что для человека нет ничего страшнее, чем застрять в одиночестве в этих бескрайних враждебных просторах. А что касается медведя, он ведь не страшный, даже очаровательный. Но смотреть на него лучше с борта корабля. Как говорят полярники, от материковых собратьев эти животные резко отличаются.

У бурого медведя в лесу есть своя кормовая база, территория. Он может напасть ради защиты. С полярными медведями все иначе. Если он встретит человека, то обязательно будет пытаться его убить и съесть. Но при этом медведь не пойдет по следу человека никогда.

Потому что он с ним раньше не сталкивался, для него это нечто непонятное. Именно по этой причине есть строгое правило. Ни в коем случае нельзя кормить полярных медведей. Животное запомнит запах человека и будет ассоциировать его с едой.

— В каких еще точках планеты вы собираетесь побывать после покорения Северного полюса?

— Я мечтаю побывать в Антарктике. Хочу увидеть эти огромные айсберги, посмотреть на китов. Было бы здорово потрогать пингвина.

— В мае вышел новый ваш совместный музыкальный альбом с группой «Бигуди». Что сподвигло воссоединиться с ними спустя 11 лет перерыва?

— Мы просто соскучились. По выступлениям, по друг другу и совместной музыке. У нас были заявлены концерты весной 2020 года. Но эти выступления не состоялись, к сожалению. Но альбом мы выпустили. Он получился лирическим, печальным, мудрым и взрослым. Мы до перерыва вместе концертировали десять лет.

— Как вы относитесь к тому, что вас называют первым российским блогером?

— Сейчас на своем сайте если что-то и пишу, то очень редко. Было время, когда я активно вел свой «Живой журнал» (ЖЖ). Но я ведь ушел из ЖЖ более десяти лет назад. И сейчас иногда что-то записываю в некий дневник. Я вообще стал сторонником выхода из социальных сетей. Нужно возвращаться к реальной жизни максимально. Я сейчас живу без компьютера и даже без адреса электронной почты. Поэтому я не интересуюсь, что там происходит сейчас в интернете.

Фото: Из личного архива Евгения Гришковца

ДОСЬЕ

Евгений Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерове. В 1990 году организовал собственный независимый театр. Стал знаменитым после серии моноспектаклей. Написал три романа и множество пьес. Выпустил восемь книг, основанных на дневниковых записях в «Живом журнале». Обладатель премий «Золотая маска» и «Русский бриллиант».

— Как можно измерить успех?

— Критерий успеха — зрительская любовь. Все свои премии я уже давно получил, и мне их больше не светит — может, за выслугу лет еще дадут. На фестивали тоже отъездил. Так что у меня только два критерия успеха: тиражи книг и проданные билеты на спектакли.

— Много времени проводите в телефоне?

Нет. Я не пользуюсь гаджетами. У меня нет компьютера, нет электронной почты, я от руки пишу, потому что не умею пользоваться клавиатурой. Это из-за дислексии (нарушение способности к навыкам письма. — «МВ»).

— Почему вы не любите политиков?

Потому что чувствительный и совестливый человек должен испытывать огромное количество сомнений. Он не очень хорошо понимает, как ему самому жить дальше. А политик знает, как жить всем остальным.

— Какое качество вам не нравится в людях?

— Я презираю цинизм. Даже руки не подаю циничным людям.

— Какой у вас любимый анекдот про вас?

— Гришковец позвонил заказать пиццу, но наговорил новую пьесу.

— Ваши лирические герои на вас похожи?

— В песнях они похожи на меня. Очень сильно. Но они чувствительнее, чем я, и наивнее. В театре сильно отличаются. В «Дредноутах» лирический герой живет скучной жизнью и мечтает о подвиге. Я скучной жизнью не живу и о подвигах не мечтаю.

— Вас часто называли русским Вуди Алленом в Европе. Видите сходство?

— Нет. Но я понимаю, почему организаторы моих выступлений за рубежом так делали. Нужно было продать билет. Это был рекламный трюк. Сработало. Потом уже писать перестали.

— Какое кино вам нравится?

— Я фанат режиссера по имени Тайка Вайтити. Мне очень понравился его последний фильм «Кролик Джо Джо» и его предыдущие работы, например «Реальные упыри». Всем рекомендую его фильм «Охота на дикарей». В нем есть такая любовь, такая свобода. Я бы очень хотел с ним познакомиться.