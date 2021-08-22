Броня крепка и дроны наши быстры: новинки «Армии-2021»

Участница форума Анастасия Воронцова стоит на фоне одной из главных новинок этого года — многоцелевой бронированной плавающей машины. К «водным процедурам» автомобиль может приступать без спецподготовки. Он будет незаменим для разведывательно-дозорных подразделений Российской армии / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

22 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковском Алабине открылся форум «Армия-2021». Там представили более 20 тысяч новинок военной техники.

Площадки форума охватывают все разнообразие сфер и областей применения современной военной техники. Это — «витрина» отечественной оборонки, все лучшее, что сегодня способны предложить предприятия, отвечающие за обеспечение безопасности страны и могущество ее Вооруженных сил.

Гостей форума встречают ряды боевых машин — танков, самоходных артиллерийских установок, систем залпового огня. Здесь все звезды парадов на Красной площади, к которым всегда приковано внимание зрителей. Это танки семейства Т-90, которые непрерывно модернизируют, бронетранспортеры БТР-80, которым новые боевые модули с дистанционным управлением обеспечивают принципиально иной уровень боевых возможностей, большая линейка колесных боевых машин.

Последние очень разнообразны: от легких багги, которые для облегчения конструкции лишены дверей, до огромных, более двух метров в высоту, автомобилей «Тайфун», защищающих бойцов от пуль и осколков. В этой нише было немало новинок уже в первый день работы. Среди них — многоцелевая бронированная плавающая машина.

— После бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ, производство которых закончилось еще в первой половине 1980-х годов, аналогов в тактической нише разведки, охранения и лихих рейдовых операций так и не появилось, — отметил начальник отдела экспорта предприятия-производителя Александр Иванов. — Наша разработка призвана заполнить этот вакуум. Конструкция боевой машины создана так, что на нее можно установить практически любой боевой комплект по желанию заказчика. Кроме этого, машина плавает. К «водным процедурам» экипаж может приступить с ходу, без дополнительной подготовки техники. Это делает ее идеальным рейдером или разведчиком.

Новая бронированная плавающая машина пока не получила имени, как это бывает по российской традиции, зато система дистанционного минирования, которая впервые представлена на форуме в этом году, получила нейтрально звучащее наименование «Земледелие». Она способна «засеять» почву перед наступающим противником разными видами мин, в зависимости от решаемой тактической задачи. Они сваливаются на голову супостату буквально с неба — из контейнеров ракет, похожих на те, что используются в комплексах «Град». Пара залпов такой «катюши» — и под ногами врага начинает взрываться земля.

Кстати, «Земледелие» умеет ставить мины так, что для своих войск в них остаются проходы. По результатам учений «Кавказ-2021» российские военные принимают систему дистанционного минирования на вооружение.

Столичные предприятия представили вычислительные комплексы с использованием непосредственного жидкостного охлаждения. Выглядит это как системный блок, помещенный в емкость со специальной диэлектрической жидкостью. Системные платы ничуть от этого не страдают.

— Для подготовки к работе нужно просто снять вентиляторы охлаждения, — сказал создатель Алексей Мальков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Каракаев, командующий ракетными войсками стратегического назначения:

— Форум «Армия-2021» — это прежде всего возможность на международном уровне не только заявить об отечественных достижениях, но и определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий. Форум проводится в интересах создания научно-технического задела для разработки вооружений, военной и специальной техники.