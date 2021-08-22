Дмитрий Шпаро: Путешествия — это не просто хобби

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23 августа, в понедельник, знаменитый полярный путешественник и писатель Дмитрий Шпаро отмечает 80-летие. Накануне дня рождения он выступил на конференции, где рассказал, как начиналась его любовь к странствиям и перемене мест.

Шпаро вспоминает, что тяга к путешествиям появилась еще в школе. В свой первый поход он отправился в восьмом классе. Вместе с учителями школьники прошли путь от Подмосковья до Селигера.

— Еще помню, как мама купила профсоюзную путевку, и мы отправились в Кисловодск, а потом шли через Кавказский хребет к морю. После школы я поступил на механическо-математический факультет МГУ, и начались студенческие походы. Это воспитало во мне любовь к новым местам, — говорит Дмитрий.

Путешественник отмечает, что со временем его поездки перестали быть обычным туризмом, а стали иметь научные, исследовательские цели.

— Когда мы шли на Северный полюс, то и в 1979, и в 1988 году нас сопровождали специалисты Института медико-биологических проблем РАН. На протяжении всего маршрута они обследовали наше состояние, анализировали, как погодные условия и физические нагрузки влияют на нас. По итогу была написана обширная медицинская монография, которая вышла на двух языках — русском и английском, — рассказал Шпаро.

Занимались путешественники и историко-географическими поисками.

— В 1973 году на Таймыре мы нашли склад с едой геолога и арктического исследователя Эдуарда Толля, который он заложил там еще в 1900 году.

Продукты сохранились в отличном состоянии и были пригодны к употреблению, мы их попробовали и привезли в Москву. Это был масштабный и долгосрочный эксперимент по хранению продуктов питания в условиях вечной мерзлоты, — рассказывает путешественник.

Дмитрий Шпаро 32 года назад решил поделиться своим опытом с молодежью и открыть клуб «Приключение». Сейчас он организует молодежные экспедиции на Северный полюс, занимается спортивной реабилитацией инвалидов, разрабатывает программы путешествий для подростков и молодежи на катамаранах, велосипедах, пешком, на лыжах и собачьих упряжках.

— Когда мы только начинали, решили, что будем развивать два направления — работать с детьми и инвалидами. Это были 1990-е годы, в нашу затею не верили. Но в 2002 году мы отправились в поход по Северной Америке. С нами было два инвалида-колясочника. Они взошли на самую высокую точку материка — гору Денали более 6000 метров. Это показатель, что человек может все, — считает Шпаро.

ДОСЬЕ

В 1979 году Дмитрий Шпаро возглавил первую в истории лыжную экспедицию на Северный полюс. В 1998 году путешественник вместе с сыном Матвеем Шпаро стали первыми людьми, которые пересекли на лыжах Берингов пролив, после чего были занесены в Книгу рекордов Гиннесса, а затем героев поздравили президент России Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон.