Недобросовестные компании отстраняют от работы

Слева направо: префект Северного округа Москвы Владимир Степанов, глава управы Сокол Алексей Борисенко и гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов/ Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

В пятницу, 20 августа, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов совершил традиционный объезд, во время которого проверил качество ремонтных работ, проводимых в жилых домах. К нему присоединились корреспонденты «Вечерней Москвы».

На этот раз Артур Кескинов проинспектировал дома, расположенные в Северном округе столицы. Вместе с ним в традиционном объезде приняли участие префект округа Владимир Степанов и глава управы района Сокол Алексей Борисенко.

Во время объезда они осмотрели ход работ, дали оценку деятельности подрядных организаций, которые участвуют в реализации столичной программы капитального ремонта. Особое внимание в этот раз уделили качеству работ в подъездах.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Артура Кескинова, главная задача таких объездов состоит в том, чтобы не только своевременно выявлять, но и оперативно принимать меры в отношении тех адресов, где при проведении капитального ремонта были выявлены какие-либо отклонения.

Например, жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Новопесчаная, 8, корпус 2, обратились в фонд с жалобой на некачественное выполнение работ в подъезде. Поэтому именно этот адрес стал одним из первых во время пятничного объезда. Осмотрев уже выполненные здесь работы и пообщавшись с жителями дома, Артур Кескинов отметил, что ситуация действительно сложилась неблагополучная — ремонт затянулся, его качество не отвечает заданным требованиям.

— Необходимо в скорейшие сроки завершить работы по капитальному ремонту подъездов, чтобы к сентябрю жители получили красивые чистые подъезды,— отметил Артур Кескинов. — Что же касается прочих работ, то поручаю эту бессовестную организацию к ним не допускать. Договор отправляем на расторжение, таким компаниям не место в столичной программе капремонта.

Он напомнил, что в рамках программы капитального ремонта, которая рассчитана до 2044 года, в столице планируется отремонтировать 28 тысяч многоквартирных домов, суммарная площадь которых составляет более 257 миллионов квадратных метров. До конца этого года в столице отремонтируют более двух тысяч домов.

За два ближайших года планируется модернизировать больше четырех тысяч столичных зданий площадью более 34 миллионов квадратных метров.