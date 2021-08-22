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Посвященную архитектуре экскурсию провели для участников «Московского долголетия»

Альфия Камилова

Общество
Посвященную архитектуре экскурсию провели для участников «Московского долголетия»
Улица Никольская. Участница проекта «Московское долголетие» Инна Тютюнникова всегда с удовольствием записывалась на культурные мероприятия. После вынужденного перерыва, связанного с пандемией, она вновь приняла участие в экскурсии по городу / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В пятницу, 20 августа, для участников «Московского долголетия» провели экскурсию, посвященную архитектуре. Корреспонденты «Вечерней Москвы» присоединились к ним.

На экскурсию «Московский модерн», которую провели в центре города, пригласили подопечных центра соцобслуживания «Восточное Измайлово». На нее записались 20 человек. В назначенные 10 часов утра все экскурсанты собрались на Театральной площади и показали свои QRкоды и социальные карты специалисту культурного отдела центра Валерии Пименовой.

— Экскурсия интересная, на нее хотели попасть многие участники программы. Но посетить любое очное занятие могут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. Приятно, что наши подопечные очень ответственно подходят к вопросу безопасности окружающих, — сказала специалист.

Ставшая уже традиционной процедура регистрации прошла быстро. Группа во главе с москвоведом Мариной Шмагиной отправилась на известную на весь мир после чемпионата мира по футболу-2018 Никольскую улицу.

— Отцом московского модерна на рубеже XIX–XX веков по праву считается архитектор Лев Кекушев, — начала свой рассказ гид. — Это был уникальный человек, увлеченный своей работой так, что, выполняя заказы многочисленных клиентов, часто выходил за рамки сметы. Но от задуманного не отказывался и все свои идеи реализовал за свой счет. А еще он, как истинный художник, оставлял на построенных зданиях свой «автограф» — маску или фигуру льва. Иногда он так умело прятал их, что поклонникам приходилось долго искать «подпись» мастера.

За проект Ново-Никольских торговых рядов (Иверские) — Никольская улица, 5/1,— по заказу Петербургского общества страхования Лев Николаевич взялся в 1899 году. И уже через четыре года ряды были открыты для посетителей. Москвичи и гости города с восторгом замечали, что центральный купол здания прекрасно гармонирует с башней колокольни расположенного рядом Заиконоспасского монастыря, а фасады строения украшены огромными окнами с дубовыми рамами, маленькими колоннами, обрамляющими окна третьего этажа, и изящным лепным декором в виде маскарон.

— Для меня каждая экскурсия — это повод не только полюбоваться красотой Москвы, но и узнать что-то новое, — поделилась 57-летняя пенсионерка Инна Тютюнникова.

До пандемии москвичка была активной участницей всех культурных походов, ходила на занятия по гимнастике, йоге. Все время была занята, знакомилась с новыми людьми, ее круг общения становился все больше.

— Мне очень все нравилось, а потом случилось это несчастье — коронавирус, который перевернул все с ног на голову.

Конечно, занятия онлайн помогали не впасть в депрессию, но так хотелось увидеться очно. Сегодня я впервые после долгого перерыва вернулась в нормальную жизнь, даже специально для очных занятий сделала прививку, — добавила она. — Мы все очень скучали по очному формату. Надеюсь, теперь с участниками проекта будем видеться чаще.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Наряду с очными занятиями останется и онлайн-формат, который полюбился участникам «Московского долголетия». Свыше 70 процентов тех, кто ходил на занятия до пандемии, сегодня пользуются интернетом, гаджетами несколько раз в сутки для того, чтобы пообщаться, посмотреть новости, написать комментарии, что-то выложить про себя в социальные сети.

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