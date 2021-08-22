Тысячи неравнодушных стали донорами плазмы

Столичный соцработник Татьяна Рогожина стала донором плазмы, чтобы помочь больным коронавирусной инфекцией / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

22 августа, в воскресенье, в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что с начала пандемии 24 тысячи переболевших и вакцинированных москвичей совершили более 32 тысяч донаций.

В общей сложности благодаря донорам город заготовил 18 тонн плазмы крови с антителами к COVID-19. С апреля 2020 года специалисты горячей линии для доноров плазмы отвечают на вопросы жителей, за это время сотрудники обработали более миллиона звонков.

— Около 20 процентов обратившихся на горячую линию уточняют подробности донации, спрашивают о том, как подготовиться к этой процедуре и каковы критерии отбора доноров. Еще один популярный запрос касается проверки на антитела, — рассказали в ведомстве.

Также к операторам горячей линии часто обращаются жители с хроническими заболеваниями с вопросом: «Как стать донором плазмы?» Несмотря на противопоказания, люди, переболев ковидом или зная от переболевших, как тяжело может протекать болезнь, готовы помогать другим.

Сотрудники учреждений социальной защиты Москвы стали одними из первых, кто сдавал кровь на плазму в рамках проекта «Доноры надежды». Одна сдача плазмы может спасти жизни двоих или троих людей благодаря антителам, выработанным после болезни, которую перенес донор, или после вакцинации. Это стало решающим фактором для многих.

Одним из таких доноров стала сотрудник Территориального центра социального обслуживания «Царицынский» Татьяна Рогожина. Она проходила донацию неоднократно.

— Многие мои знакомые и близкие очень тяжело перенесли коронавирус, у некоторых были серьезные поражения легких, — поделилась она. — Я и сама переболела этой инфекцией, а после выздоравления сразу же пошла сдавать тест на антитела.

Поняв, что Татьяна может быть донором — антител было много, — она не раздумывая записалась на донацию. — Я занимаюсь сдачей крови уже более 20 лет. У меня не было никаких сомнений, — добавила соцработник.

Кстати, донорам плазмы полагаются стимулирующие выплаты — 5000 рублей, а также компенсация на питание — 1235 рублей. При безвозмездной плазмосдаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России»

ВАЖНО

Для желающих стать донорами плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации «Спутником V» работает горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Более подробная информация размещена на сайте Департамента здравоохранения Москвы — mosgorzdrav.ru/plazma.