Вакцину «Спутник Лайт» одобрили для пожилых

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Врачи разрешили применять «Спутник Лайт» для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

Однокомпонентный препарат, по мнению медиков, подойдет и для тех, кто недавно переболел COVID-19.

— Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет. Она преимущественно используется для повторной вакцинации, — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, препарат поможет поддержать и сохранить жизнь людям пожилого возраста. Ведь среди тех, кто умер от COVID-19, около 85 процентов — это пациенты старше 60 лет.

Показатель эффективности «Спутника Лайт» эксперты оценивают на 80 процентов.

Это хорошие цифры.

Михаил Мурашко добавил, что сейчас во всех регионах страны есть достаточное количество доз вакцин от коронавируса, и призвал россиян вакцинироваться.