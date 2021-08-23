День воинской славы России: вспоминаем страницы истории нашей Родины вместе с МЭШ

Фото: Терещенко Михаил/ АГН «Москва»

Увидеть кадры военной хроники, архивные фотографии и карты великих боёв, познакомиться с историческими документами, а также получить уникальную информацию столичные школьники могут с помощью материалов Библиотеки Московской электронной школы.

78 лет назад, 23 августа 1943 года, полной победой советских войск завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой войны – Курская битва. Именно там произошёл кардинальный перелом в ходе Великой Отечественной, после которого стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии.

Ежегодно, в память о мужестве, стойкости и героизме советских солдат, 23 августа мы отмечаем День воинской славы России.

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады, разгром немецких захватчиков в Курской битве и еще много других полезных сведений о том грозном времени найдут ученики 10-11-х классов, открыв приложение «Память поколений – Дни воинской славы России».

О важнейших событиях 1943 года, ходе сражения и ключевых стратегических планах противников школьники узнают, поработав с интерактивным сценарием урока «Битва на Курской дуге».

Увидеть подробности исторического противостояния собственными глазами ребятам поможет видеообзор «Диорама «Курская битва»».

В увлекательной интерактивной квест-игре учащиеся 8-9-х классов вместе пройдут дорогами Великой Победы. Им предстоит ответить на вопросы, разгадать ребус, исследовать экспозицию музея и самостоятельно отыскать интересующие их экспонаты.

Пройдя по ссылке теста, школьники проверят свои знания по истории, выяснят, какими видами техники располагал противник, вспомнят названия важнейших военных операций этого периода и детали самого масштабного танкового боя Великой Отечественной войны.

О важных исторических событиях и победах русских воинов ребята узнают, открыв интерактивный сценарий урока для старшеклассников «О днях воинской славы России».