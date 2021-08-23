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Как опытному специалисту успешно освоить смежное направление и сменить работу: история выпускницы центра «Профессионал»

Марьяна Шевцова

Общество
Как опытному специалисту успешно освоить смежное направление и сменить работу: история выпускницы центра «Профессионал»
Фото: Личный архив Александры Зиппиной

Москвичка Александра Зипина по образованию бухгалтер. Недавно она прошла дополнительное обучение в центре «Профессионал» по программе «Бухгалтерский учет оплаты труда и расчетов с персоналом». Получив новые компетенции в своей профессиональной сфере, девушка без труда нашла работу по душе.

Александра долгое время работала бухгалтером в авиакомпании. Год назад ей пришлось уволиться по личным обстоятельствам. Спустя время она начала искать новую работу. Самостоятельно найти подходящую вакансию у Александры не получалось. Тогда москвичка обратилась за помощью в Центр занятости населения. Опытному бухгалтеру посоветовали расширить границы поиска и попробовать себя в смежном направлении работы. Александра остановилась на направлении оплаты труда и пошла учиться в центр профпереподготовки «Профессионал».

— Долгое время проработала бухгалтером, однако напрямую начислением заработной платы сотрудникам никогда не занималась. Мне давно хотелось освоить этот функционал и, тем самым, расширить свои профессиональные компетенции, — рассказала Александра Зипина.

Сейчас Александра работает по новой специальности в крупной компании-дистрибьюторе цифровых технологий. Поиском работы она занялась еще во время обучения. В центре «Профессионал» у слушателей есть возможность записаться на индивидуальную консультацию со специалистом по трудоустройству.

Консультант помог Александре скорректировать резюме, отразив в нем большой опыт работы и профессиональные достижения. Также потребовалось заменить фото на деловое и сделать более современный дизайн. Далее вместе со специалистом соискатель разместила резюме на популярных площадках, выбрала вакансии в новом направлении, которые отвечают ее требованиям. После обучения и консультации по трудоустройству Александра получила долгожданное предложение о работе.

— Мне очень понравилось обучение в «Профессионале», а, главное, оно пригодилось и помогло мне в трудоустройстве. Во время обучения я обратилась за помощью к карьерному консультанту центра. Он не только помог мне улучшить резюме, а еще поддержал и настроил морально на положительный результат. Я уже активно применяю полученные знания в новой работе, — поделилась выпускница.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного Департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Центра занятости населения czn.mos.ru и заполнить заявку на обучение.

Слушатели и выпускники «Профессионала» могут получить консультацию по трудоустройству. Запись по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте trud@eduprof.ru.

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