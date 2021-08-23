Как за полвека изменилась жизнь в столичных домах-интернатах

Жители Социального дома «Обручевский» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сразу три городских дома-интерната в августе отмечают юбилеи социальной работы длиною в полвека и более — Психоневрологические интернаты № 4, 30 и 22. Накануне знаменательных событий учреждения-юбиляры получили новые наименования, отражающие суть изменений в работе стационарных социальных учреждений, произошедших в последние годы

Стационарная форма социального обслуживания полагается человеку, когда поддержка требуется круглосуточно или ее невозможно оказать в домашних условиях. Такую помощь москвичи могут получить в домах-интернатах для взрослых общего и психоневрологического профиля. В последние годы в системе городских ПНИ происходят значительные изменения, направленные на повышение качества жизни проживающих там людей, их социализацию и максимальное вовлечение в жизнь общества. По этой причине и по желанию людей, проживающих в домах-интернатах Москвы, психоневрологические интернаты теперь называются социальными домами. Постепенно новые названия получат все учреждения для проживания взрослых людей, нуждающихся в особой заботе.

Александр Дунаев на встрече со специалистами Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы так долго стремились избавиться от названия «ПНИ» и просили переименовать в «Дом». Мы знали, что по документам и в наших паспортах, где указана прописка, указано – «ПНИ», а теперь мы жители социального дома и гордимся этим! Все ребята радуются, это очень важно для нас, — делится Дунаев Александр, проживающий Социального дома «Обручевский».

Социальный дом Обручевский — 55 лет

Бывший Психоневрологический интернат №20 расположен в Обручевском районе Юго-Западного округа Москвы. Интернат славится своими спортивными достижениями — на территории рядом с двумя жилыми корпусами с 2011 года работает физкультурно-оздоровительный комплекс. Проживающие «Обручевского» — постоянные участники городских, всероссийских и международных соревнований. Многие молодые люди, нуждающиеся в посторонней помощи, имеющие инвалидность, выбирают Социальный дом «Обручевский» именно из-за направления «Социальная реабилитация через спорт».

ФОК Социального дома «Обручевский» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сотрудники «Обручевского» гордятся достижениями проживающих в социальном доме людей. Большую поддержку здесь получают творческие люди — художники и любители прикладного творчества — Дмитрий Мартынов, Андрей Щекутьев, Алексей Акимочкин, Екатерина Мирошниченко, Юлия Туманова, Оля Шафранова. Художники из «Обручевского» собрали большую коллекцию, выставлялись в городских арт-пространствах и гостили со своими картинами в других учреждениях города. Художники посещают виртуальные экскурсии по музеям мира и живые мастер-классы по живописи акварелью, маслом и пастелью.

Особое внимание уделяется мотивации жителей социального дома к самостоятельному проживанию, к выходу из учреждения. Успешно реализуется программа «Я всё смогу!» для обучения навыкам самостоятельного проживания. В программе участвуют 50 человек.

За последние три года 28 человек успешно прошли специальную городскую комиссию, где определяется готовность к самостоятельному проживанию, 13 — уже получили квартиры, 15-ти — будет предоставлена в ближайшее время. Как сироты, они получают квартиру от города. С помощью специалистов по социальной реабилитации и психологов ребята, проживающие «Обручевского», смогли поступить в учебные заведения, обучиться профессии, найти работу, обзавестись крепкими связями, друзьями и даже семьями. Сегодня 43 жителя «Обручевского» трудоустроены.

На комиссии по оценке готовности к самостоятельному проживанию / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Социальный дом «Обручевский» всячески поощряет своих жителей к осознанному выбору и проявлению ответственности не только за себя, но и других людей. Некоторые молодые люди образуют пары и даже играют свадьбы, и в такие ответственные моменты сотрудники учреждения всегда рядом с молодыми семьями — помогают им советом и делом.

— В этом году для наших жителей мы планируем продолжить реализацию программы подготовки к самостоятельному проживанию, отремонтировать спортивный зал, открыть компьютерный класс, обновить входные группы, увеличить автопарк. Все это для того, чтобы в нашем доме было больше активностей, стало больше возможностей для самореализации каждого его жителя, — рассказывает директор Социального дома «Обручевский» Андрей Бесштанько.

Социальный дом «Фили-Давыдково» - 60 лет

Учреждение ведет историю с 1961 года, а в канун юбилея интернат продолжает свою историю с новым именем — Социальный дом «Фили-Давыдково». Сегодня здесь люди с ментальными особенностями, нуждающиеся в особом уходе и заботе. Работа строится по индивидуальной программе, разработанной для каждого жителя.

Светлана Кипкеева / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы становимся близкими и родными людям, ради которых работаем. Стараемся поддержать каждого человека в его непростой судьбе, чтобы они почувствовали себя важными и нужными. Поздравляем наших проживающих с днем рождения нашего общего дома, — отметила Светлана Кипкеева, директор Социального дома «Фили-Давыдково».

Учреждение активно развивает связи с общественными организациями, социальному дому помогают более 100 коммерческих, некоммерческих организаций и просто неравнодушных людей. С их помощью сотрудники Социального дома «Фили-Давыдово» организуют для жителей путешествия, мастер-классы, занятия адаптивным спортом и творчеством.

В гостях у выпускницы / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Социальный дом проводит индивидуальные курсы по программе «Выпускник». Только в ближайшее время на самостоятельное проживание готовятся выйти три человека. Сотрудники помогли освоить им необходимые навыки и обрести уверенность в своих силах, будущие выпускники успешно прошли городскую комиссию по оценке готовности к самостоятельному проживанию. За последние годы учреждение подготовило и вывело в самостоятельную жизнь 44 человека.

Социальный дом «Лосиноостровский» — 50 лет

Бывший Психоневрологический интернат №22 переходит за полувековой рубеж с новым именем, созвучным названию улицы в Восточном округе Москвы. Сегодня здесь помимо постоянного проживания организован дневной стационар на 10 мест по типу тренировочной квартир, где молодые люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно. Здесь обучают основам и принципам самообслуживания, проводят коррекционные занятия и психологические тренинги, помогающие адаптироваться в обществе.

В учреждении особое место занимает спорт. Участники спортивных секций по шахматам, волейболу, настольному теннису регулярно принимают участие во всех спортивных мероприятиях системы социальной защиты населения города Москвы. Отдельно стоит сказать о футбольной секции — спортсмены ежегодно выезжают в Сочи, Ростов, подмосковные спортивные клубы, завоевывают призовые места на турнирах.

Уже шесть лет в учреждении действует экспериментальная театральная студия «Другие люди». В постоянную труппу входит более 20 проживающих, активно участвующих в подборе репертуара, создании декораций, костюмов и театрального инвентаря. За это время ребята из театральной студии проехали со своими постановками все стационарные учреждения социального обслуживания столицы, неоднократно принимали участие в городских мероприятиях. Ребята из труппы раскрываются, преодолевают свои страхи, обретают уверенность в себе и силы, необходимые для самостоятельной жизни.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

С 2017 года учреждение активно привлекает к работе с проживающими социально ориентированные некоммерческие организации:

— Мы давно сотрудничаем с НКО и стараемся проводить как можно больше мероприятий на внешних площадках. Наши проживающие должны больше времени проводить за пределами интерната — учиться общаться, пользоваться городской инфраструктурой, вести активный образ жизни. При этом мы организуем транспорт и сопровождение ребят в дороге, — отмечает директор Социального дома «Лосиноостровский» Антон Ключев.

Среди любимых занятий жителей интерната — посещение гончарной мастерской Благотворительного фонда «ТО «Круг». Сегодня 16 человек учатся глиняному искусству, а одна из выпускниц интерната работает инструктором в мастерской.

Большую поддержку молодым людям из интерната оказывает БФ «Жизненный путь». Волонтёрам фонда организованы условия для театральных и бытовых занятий в интернате, а с проживающих отделений сестринского ухода волонтеры проводят регулярные прогулки на свежем воздухе.Также фонд привлекает проживающих на занятия в «Парк ремёсел» на ВДНХ, а 11 жителей интерната принимают участие в проекте тренировочного сопровождаемого проживания на квартирах «Жизненного пути».

Вместе с РБО «Центр лечебной педагогики» «Лосиноостровский» наладил образовательный процесс для жителей, желающих обучиться профессии. Сегодня 13 жителей социального дома учатся в колледже по профессии «Изготовитель художественных изделий из керамики», «Ткач», «Садовод», «Столяр», «Слесарь по ремонту автомобилей».

Социальный дом «Лосиноостровский» помогает своим жителям в деле повышения правового статуса. Только в последние годы девять человек вернули дееспособность с помощью юристов учреждения. Сотрудники дома всячески помогают молодым людям с ментальными особенностями в их стремлении к самостоятельной жизни. Жители «Лосиноостровского путешествуют по России и выезжают за рубеж. Сотрудники помогают с покупкой билетов, сборами в дорогу и сопровождают группу в пути. Ребята сами выбирают туристические направления, совершают многодневные поездки — в Рузу, Кострому, Краснодар, Сочи, Республику Беларусь и даже в Турцию.

Поздравляем старейшие учреждения соцзащиты с юбилеем! Желаем новых достижений в благодарном деле помощи и защиты интересов людей с особенными потребностями.