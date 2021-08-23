Шесть главных признаков правильных макарон

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В ходе конкурса «Московское качество» горожане выбирают лучших производителей макарон. А как выбрать сам продукт? Что важно иметь в виду? Эксперты дают советы.

Многие уверены, что макароны — пища вредная, поскольку от нее толстеют.

— На самом деле все зависит от качества. «Правильные» макароны — полезны. В них есть, например, клетчатка, активизирующая кишечник и выводящая из организма токсины и шлаки, — рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — В качественных макаронах белка не меньше, чем в вареной колбасе, а еще там содержатся «долгие» углеводы. В отличие от «быстрых» они долго усваиваются, не повышают уровень сахара в крови и дают длительное ощущение сытости.

Итак, выбираем. Сначала смотрим на упаковку и оцениваем состав.

— Состав классических макарон максимально короткий. Там всего два компонента — мука и вода, — рассказывает технолог макаронных и хлебобулочных изделий Андрей Дмитриевский. — Могут быть еще натуральные красители, допустим, чернила каракатицы или шпинат. Но встречаются они нечасто.

Также важно приобретать макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Вычислить их можно по соответствующим обозначениям на упаковке. На упаковке ищите слова: «группа А»«1-й класс» (мука высшего сорта), durum, «пшеница твердых сортов» или semola di grano duro.

— Учтите: макароны быстрого приготовления делаются как раз из мягких сортов пшеницы, и здоровой пищей их назвать точно нельзя! — предупреждает Анна Кудрявцева. — Да, они моментально усваиваются, дают быстрое ощущение сытости, но повышают уровень сахара в крови и способствуют набору веса. А еще их частое употребление — прямой путь к диабету. Андрей Дмитриевский добавляет: — Если вы увидели на упаковке, что макароны сделаны из муки групп Б или В, то знайте — это мягкие сорта пшеницы. Кстати, макароны из муки группы В при варке еще и слипаются. Это плохая мука.

Еще один важный момент: обязательно оцените в составе долю белка.

— В качественных макаронах она не ниже 12 процентов. Чем больше белка, тем лучше, — пояснила Анна Кудрявцева. — А если белка меньше 12 процентов, значит, в муку твердых сортов подмешали муку мягких, где белка меньше. Такие макароны я бы покупать не советовала.

По словам Андрея Дмитриевского, иногда на поверхности макарон бывают темные и темно-желтые точки.

— Бояться их не стоит. Эти точки — результат помола цельного зерна. Они означают, что в таких макаронах будет больше полезных питательных веществ, — пояснил эксперт. — А вот если вы видите на поверхности белые вкрапления и шероховатости, это плохой знак. По всей видимости, производитель использовал некачественную муку, либо была нарушена технология, либо просто не промесили тесто. Такие макароны покупать не стоит. Хотя бы потому, что при варке они почти наверняка слипнутся, разбухнут и потеряют форму.

И последний момент: обращайте внимание на цену.

— Хорошие макароны из муки группы А и с высоким содержанием белка всегда будут стоить дороже макарон из муки группы Б и В. Потому что они лучше, — пояснил Андрей Дмитриевский.

СПРАВКА

Как узнать макароны из твердых сортов пшеницы:

— цвет золотистый, желтый, янтарный;

— поверхность гладкая;

— края — стекловидные;

— в упаковке нет обломков и крошек или их минимум;

— эти спагетти упругие, не ломаются и гнутся до последнего;

— не слипаются и не развариваются в кастрюле.