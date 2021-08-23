Еду должны доставлять быстро

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Москвичи и гости города голосуют за лучшую службу доставки еды.

Пока в голосовании два безусловных лидера — Delivery Club и «Яндекс.Еда». На третьем месте — «Кухня на районе» и «Милти»

— Скорость доставки и аккуратность, пожалуй, главные критерии выбора для клиента, — рассуждает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — При этом, надо понимать, службы доставки не могут сильно отличаться по ассортименту. Суши, пицца, осетинские пироги, шашлыки, напитки — выбор не очень большой. Многие блюда можно есть только на месте, в ресторане.

Маркетолог Сергей Гурьев уточняет:

— При выборе службы доставки еды я бы советовал обращать внимание не только на скорость, но и на время работы. Есть службы, которые круглосуточно не работают, — пояснил эксперт. — Второй важный момент — удобство приложения. Оно должно быть понятным и, что называется, «по руке». Также стоит обратить внимание, есть ли у службы акции и скидки. А еще — принимают ли курьеры наличные деньги. Есть компании, которые работают только по безналу, что для клиентов не очень удобно.

По мнению эксперта, рынок доставки готовой еды сейчас стремительно монополизируется, что для отрасли в целом плохо.

— Только высокая конкуренция, я считаю, сможет вывести рынок на принципиально иной уровень, когда заказы будут выполняться не за два часа, а за 20 минут, — пояснил эксперт. — Но до этого еще далеко.