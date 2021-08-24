Более 1000 девушек с инвалидностью прошли Школу красоты и здоровья

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В декабре 2020 года Некоммерческое партнерство «Открытый мир» стало одним из победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город». При поддержке столичного Департамента труда и соцзащиты стартовал масштабный проект — Школа красоты и здоровья «Шаг к совершенству» для девушек с инвалидностью. Участницы под руководством профессионалов погружались в темы, которые важны для большинства женщин: материнство, поддержание физической формы, косметология и не только. Уникальность проекта в том, что впервые в одном месте собраны все необходимые материалы для женщин с инвалидностью — например, о планировании беременности или о фитнесе для тех, кто передвигается на коляске. Подробнее об итогах проекта рассказала председатель НП «Открытый мир» Оксана Заикина.

Любая женщина может испытать радость материнства, поучаствовать в неделе моды, стать профессиональным визажистом или фитнес-инструктором. Школа красоты и здоровья «Шаг к совершенству» не просто выступила с этим посылом, но и предоставила всю необходимую информацию для девушек с разными ограничениями по здоровью, создала комфортные условия для их самореализации и обретения независимости.

— С момента запуска многопрофильных курсов в них приняли участие более 1000 девушек. На мой взгляд, уникальность проекта в том, что туда приглашены только опытные профессионалы, и большинство из них — это люди с инвалидностью. При поддержке столичного Департамента труда и соцзащиты мы направили все усилия на то, чтобы помочь участницам нашего проекта добиться мастерства в работе, вне зависимости от ограничений по здоровью реализовать себя, быть более конкурентоспособными, — рассказала Оксана Заикина.

В проект вошли курсы по визажу, абилитационным бальным танцам, косметологии, психологии, планированию беременности и уходу за ребенком.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Все темы были тщательно продуманы. Мы долго писали сценарии и программы занятий, чтобы создать такие уроки, которые принесут пользу людям с самыми разными ограничениями по здоровью. Например, мы поняли, что есть конкретный запрос: многие девушки хотели знать, как будущим мамам с инвалидностью подготовиться к рождению ребенка, ни от кого не зависеть, не бояться нового. А у нас (авторов курса — прим.) уже есть такой опыт и яркие примеры самодостаточных женщин с инвалидностью, имеющих крепкие семьи, здоровых детей и со всеми женскими обязанностями справляющихся самостоятельно. Мы собрали все свои знания и опыт в хороший, качественный материал и дали возможность людям им воспользоваться, — поделилась Оксана.

Так появился уникальный видеокурс, полностью посвященный всему, что связано с беременностью, для женщин с инвалидностью. Все материалы можно изучить в свободном доступе на тематическом лендинге Агрегатора добрых дел «Я дома» от столичного Департамента труда и соцзащиты.

Каждая участница «Школы красоты» пришла в проект со своей уникальной историей. Девушки отметили, что их ждало не только погружение в важные, порой очень личные темы, но и цепочка идущих друг за другом событий, меняющих жизнь в целом.

— Благодаря проекту я имею возможность участвовать в мероприятиях по формированию доступной среды и поддержке ценностей инклюзивного общества. Развивать направление инклюзивного образования и воспитания, интегрировать людей с ОВЗ в общественную жизнь крайне необходимо, чтобы онисмелее, увереннее чувствовали себя на улице, в концертном зале, в спортивном комплексе, в школьном классе, в трудовом коллективе. Это важно для всех! А когда получается — ты понимаешь, что фортуна улыбается тебе, внутри аж дух захватывает, энергия льется через край. Хочется творить, а главное — жить, дышать полной грудью. Ты видишь вокруг красоту во всем и понимаешь: судьба благосклонная, и после всех трудностей ты наконец счастлив, — с такими словами отозвалась о проекте одна из участниц Ирина Орлова.

Видеоуроки по адаптивному фитнесу для людей с инвалидностью — еще один курс «Открытого мира», представленный на портале «Я дома». Его ведут мастер спорта по плаванию и опытный тренер по фитнесу без ограничений здоровья Артем Сченстный и, передвигающаяся на коляске, чемпионка мира по фехтованию Людмила Васильева.

По словам Оксаны Заикиной, жизнь в быстром темпе актуальна для большинства людей, а для этого важно поддерживать физическую форму. Людям с инвалидностью движение может помочь предупредить вторичные заболевания или избежать ухудшения здоровья, связанного с уже имеющейся проблемой.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Название «Школа красоты и здоровья» было выбрано не просто так: для участниц проект стал толчком к преображениям — как внешним, так и внутренним, помог им расцвести и наполниться энергией.

— Я участвовала в курсе обучения визажу, и это стало для меня мощным стимулом для движения вперед. К тому моменту я уже долгое время передвигалась на коляске и считала, что смирилась со своим положением. Была замужем, растила сына, работала из дома, но мало внимания уделала самой себе. Я не покупала красивую одежду, хотя у меня была такая возможность, и не пользовалась косметикой. После участия в проектевновь чувствую себя привлекательной: впервые после того, как получила инвалидность,надела туфли на каблуке, начала покупать яркие платья — я преобразилась. Вместе с внешними изменениями пришли внутренние метаморфозы. Я стала увереннее, даже окружающие начали смотреть на меня по-другому, и освоила невероятно интересную профессию визажиста, — рассказала Ольга Гомбоева, участница проекта «Школа красоты «Шаг к совершенству».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Глобальная цель проекта — дать девушкам с инвалидностью возможность улучшить их жизнь, изменить их представление о себе, перспективах развития и роста. Ведь все они прекрасны — и эти красоту и силу нужно только приумножать.

НА ЗАМЕТКУ

Ежегодно столичный Департамент труда и соцзащиты проводит грантовый конкурс для некоммерческих организаций (НКО) с объемом финансирования 496 млн рублей. Это позволяет НКО найти финансирование для своих социальных проектов. В 2019 году впервые был проведен первый отраслевой конкурс грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город». Поддержку получили 149 некоммерческих организаций, которые помогли более чем 10 тысячам москвичей. Второй раз ежегодный конкурс грантов прошел в 2020 году. Победителями были признаны 123 социально ориентированные НКО, которые в течение этого года помогают 40 тысячам москвичей.