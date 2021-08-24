Была Катей, стала Паулиной: Сменить имя или фамилию — значит повлиять на судьбу?

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На днях столичный ЗАГС опубликовал интересную статистику: только за первую половину 2021 года почти семь тысяч москвичей решили поменять имя и фамилию. «Вечерняя Москва» побеседовала с горожанами, которые решились на такие перемены.

19-летняя москвичка Лариса Удалова недавно стала Наташей. Девушке из поискового отряда, который восстанавливает имена и судьбы героев Великой Отечественной войны, посчастливилось найти собственную прабабушку — медсестру военного госпиталя, прошедшую с боями от Ржева до Кенигсберга, спасшую без малого сотню солдатских жизней.

— Ее звали Натальей, она была настоящим героем, мне впору гордиться, — говорит москвичка. — Странно, но, хотя в нашей семье с тех пор родилось много девочек, ни одну из них в честь прабабушки не нарекли. Вот я и решила исправить положение. Если у меня родятся дочери, одну из них тоже Наташей назову.

Житель столицы Альберт Крепостной всю жизнь страдал от фамилии. О смене задумался еще в детстве, потому что ребята дразнили, а реализовал свой замысел только теперь, в уже «за тридцать».

— Что поделать, если фамилия словно вылезла из учебника истории, да еще и похожа на название низшего сословия! А я рос без отца, так что с этой фамилией меня мало что связывает. Посоветовался с родными и стал называться как бабушка-еврейка — Вебер. Теперь хоть не смешно будет, когда любимую женщину в загс позову!

Антон Антонов долго решался на смену фамилии. Причиной стали ссоры с отцом и желание взять фамилию деда. По паспорту он теперь Олифиренко.

— Важно чтить память тех, кто помог подняться тебе в жизни, — делится он.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Преподаватель психологии РАНХиГС Даниэла Буркова отмечает, что смена имени и фамилии — это сигнал для окружающих.

— Человек как бы говорит: изменения произошли у меня внутри, я теперь другой, зовите меня новым именем, — поясняет психолог. — Но не наоборот: мол, я сменю имя и изменится судьба. Механическая смена имени не дает изменений в характере. Должны произойти какие-то глубинные изменения в человеке, которые повлекут за собой перемену имени.

Красивое, но не удачное

Имя человека может оказать серьезное влияние на всю его жизнь. «Вечерка» узнала у доктора психологических наук Бориса Хигира, как правильно выбрать имя для своего ребенка и на что особенно стоит обратить внимание.

По словам эксперта, имя далеко не главенствующий фактор влияния на судьбу человека, однако оно может нести в себе определенную информацию, которая не всегда положительно сказывается на качестве жизни.

— Конечно, родителям хочется, чтобы имена звучали красиво, но не стоит называть своего ребенка именем, которое будет вызывать четкую ассоциацию, — советует Борис Хигир. — Например, прежде чем нарекать его, как известного писателя или литературного героя, внимательно изучите его жизненный путь.

Так, по словам специалиста, очень многие также любят давать детям имена предков. Однако это не всегда правильно: чужая судьба может мешать человеку строить свою жизнь самостоятельно.

— Эта привязка к прошлому не дает личности принимать какие-то решения. Ваш ребенок также может перенять не только отрицательные черты характера своего предшественника, но и его, возможно, непростую судьбу, — подчеркивает Хигир.

Специалист считает, что не менее важно изучить дату рождения ребенка, отчество и, сопоставив эти факты, выбрать наиболее подходящее имя для малыша.

КСТАТИ

Меняли имена многие звезды шоу-бизнеса. Например, актрису Паулину Андрееву на самом деле зовут Катей, фамилия рэпера Егора Крида — Булаткин, певец Александр Малинин — Выгузов, настоящая фамилия Кристины Асмус — Мясникова, а телеведущая Ксения Бородина была Амоевой.