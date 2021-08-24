Олимпийская чемпионка Марина Голядкина: Всегда мечтала жить в мегаполисе

Фото: Из личного архива Марины Голядкиной

Олимпийские игры в Японии стали для синхронистки Марины Голядкиной первыми в ее карьере. И сразу же девушка завоевала золото в составе нашей сборной. Спортсменка рассказала «Вечерней Москве» о том, что помогло победить, о любви к Москве и о своих многочисленных хобби.

— Марина, каково это — впервые выступить на Олимпиаде и сразу завоевать золото?

— Сначала мне не верилось, но сейчас уже потихоньку привыкаю к тому, что я стала олимпийской чемпионкой. Ранее побеждала на чемпионатах России, мира и Европы, но олимпийская медаль, конечно, особенная. Я счастлива от результата и от того, что приняла участие в таком крутом турнире. Дух и атмосфера — все другое.

— У нашей сборной были реальные шансы на победу?

— Мы их имели, но спорт непредсказуем. И когда сдавали тесты на ковид, нервничали — все ли здоровы. А с нашими главными соперницами, китаянками, не встречались достаточно давно, более двух лет.

— В чем вы оказались лучше?

— Главный тренер сборной России Татьяна Николаевна Покровская умеет создать в команде шикарную обстановку. Это отличало нас от других. И постарались выступить максимально чисто, чтобы все восемь человек были как одно целое. Соперники продемонстрировать такое не сумели. И потом мы показали довольно сложную композицию «Парад планет» — насыщенную, со множеством подводных связок и красивой хореографией. Даже невооруженным взглядом можно было отметить, что мы намного больше и быстрее двигаемся и находимся под водой. Работали по десять часов в день, старались отточить мастерство по максимуму.

— Ваши труды Москва оценила высоко...

— О да! В сентябре все победители и призеры получат орден Дружбы, и нам уже выплатили денежные премии. Чемпионам — по четыре миллиона рублей. Я их отложила. Планирую копить. Очень хочется иметь в столице квартиру. Пока снимаю. Мы благодарны за такое внимание и поддержку. Стимул для дальнейших побед! Теперь буду стремиться к тому, чтобы попасть на следующую Олимпиаду в Париже.

— А за другими видами спорта в Токио удавалось следить?

— Было интересно наблюдать за всеми. Считаю, что наши спортсмены — большие молодцы. Очень много результатов, которые действительно поразили. Что касается выступлений наших гимнасток, считаю, что это какая-то судейская ошибка. Желаю девчонкам не опускать руки и стремиться доказать всем, что они лучшие. Сделали то, что были должны, а то, что от них не зависит, — исправить невозможно.

Фото: Из личного архива Марины Голядкиной

— Вы ведь тоже начинали карьеру с гимнастики...

— Занималась ею с трех до восьми лет. Моя мама считала этот вид спорта самым подходящим для девушки. Но потом мы с ней решили, что нужно начать искать другой, похожий, только с большими возможностями для развития. Остановились на синхронном плавании. Эта школа считалась сильной, и я имела все данные для того, чтобы попробовать себя и здесь. Мама научила плавать, и вообще, имея хорошую физическую форму после занятий гимнастикой, влиться мне было несложно, несмотря на возраст. Ведь с синхронным плаванием начинают знакомиться в три года, край — в пять.

— А вообще, как судьба свела вас со спортом?

— У меня мама — пловчиха, папа — борец. Все было предрешено. Но не обошлось без взлетов и падений. По-моему, у любого спортсмена в какой-то период карьеры возникают трудности и желание все бросить. Я не исключение.

Фото: EPA

— Во время выступлений происходило что-нибудь непредвиденное?

— Помню такое случилось после первой минуты исполнения номера на Кубке мира, у меня сбился с носа зажим. Еще три минуты я находилась под водой без него. Попасть в подобную ситуацию может любая синхронистка — либо прищепку на носу мы сами случайно задеваем или кто-то из девочек по команде. Она ведь никак не прикреплена. На всякий случай всегда берем с собой дополнительные зажимы — кто-то надевает его на палец, я кладу под купальник. Только не всегда получается надеть.

— А делаете ли какие-либо дополнительные упражнения для дыхания?

— Нет. Оно тренируется непосредственно в процессе исполнения того или иного упражнения — подводного или надводного.

— Какой момент в карьере повлиял на какое-либо ваше решение?

— Когда в 15 лет на своем первом чемпионате мира я завоевала бронзу и поняла, что не желаю больше стоять на третьей ступеньке пьедестала, хочу только на первой. И спросила тогда сама у себя — а почему бы не завоевать золотую медаль? Амбиции дали о себе знать. Мама меня поддержала. и мы решили отправиться в Москву. Я поставила перед собой цель — попасть в сборную России. Понятно, что для этого надо было менять гражданство и переезд казался нереальным. Но я хотела в спорте расти и счастлива от того, что стала россиянкой. Для меня это значит многое. Надеюсь, что оправдала все ожидания.

— Как столица приняла?

— В целом хорошо. Судьба свела с Анастасией Давыдовой — пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Та встреча вдохновила. Я год упорно тренировалась, повышала свое мастерство, потому что разница в уровнях сборных была колоссальная. Приходилось очень много работать. И уже через года полтора я стала членом национальной команды.

— Насколько быстро привыкли к Москве?

—« Всегда мечтала жить в мегаполисе». Так что освоилась легко. Столицу России обожаю. Нравится проводить свободное время в московских парках, ходить в театры. Когда такой возможности не имеешь, а потом она появляется, это ценится еще больше.

Российские синхронистки Марина Голядкина и Варвара Субботина (слева направо), вернувшиеся после участия в Чемпионате Мира FINA-2019 по водным видам спорта, в аэропорту Шереметьево / Фото: Михаил Александров / ТАСС

ДОСЬЕ

Марина Голядкина родилась 13 июня 1997 года в Донецке. До 2015 года выступала за сборную команды Украины. В 2015 году получила российское гражданство. Сейчас живет в Москве. Выступает за физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы». Обучается в Московской государственной академии физической культуры.

Песни под гитару

В 12 лет Марина начала осваивать гитару. Ей очень нравится, как она звучит. Сначала занималась с педагогом, потом сама. Считает гитару самым популярным инструментом, который может всегда пригодиться. Девушка играет и поет. Особенно нравится музыка 90-х. Например, группа «Любэ».

Пишет стихи

У Марины очень много стихов. Она начала их писать еще в подростковом возрасте. Они были в основном о жизни, любви, каких-то сложных жизненных ситуациях. В свое время Голядкина с удовольствием участвовала в публичных чтениях поэтов-любителей.

Осваивает удочку

Голядкина обожает путешествовать. Сейчас вместе с мамой и родной сестрой она проводит отпуск в Карелии. Там девушка, глядя на отдыхающих, арендовала лодку и взяла напрокат спиннинг. Но пока рыбалка идет безуспешно — удается выловить лишь камыши, а хочется какого-нибудь «хищника». Но Марина не отчаивается. Планирует рыбачить каждый день. Ее охватил азарт. Теперь это новое хобби.

Собачница

Сейчас у Голядкиной в доме живут две собаки: 4-летний йоркширский терьер Скутер, которого она подобрала на дороге, и 15-летняя болонка Тоша. Мама Марины нашла его в лесу. Возраст собачек определили в ветеринарной клинике. Голядкина очень любит четвероногих за то, что они доставляют радость ей и ее семье.

Снимает видео для дедушки

Марина не считает себя блогером, но старается два раза в день выкладывать видео в «ТикТок» — о каких-то трендах, путешествиях, интересных моментах из жизни спорта. За количеством подписчиков следит, но это для нее не основное. Самый главный поклонник творчества Голядкиной — ее 83-летний дедушка. Он постоянно следит за внучкой, оставляет комментарии. И у него самого есть в «Инстаграме» своя страничка.

Стрелок

Марина умеет стрелять из всех видов оружия. Делает она это на любительском уровне — в тирах и подмосковных лесах. Но все отмечают, что получается у нее «на пять». Стрелять спортсменка может час или два, в зависимости от настроения и результата. Увлекается этим уже на протяжении двух лет.

Модница

Любимая форма одежды у Голядкиной не спортивная, а классическая — платья, костюмы, туфли на каблуках — их около 50 пар. У нее есть три большие гардеробные — по 7–8 метров каждая, но все равно места не хватает.