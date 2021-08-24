Имитация аферисту не поможет

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Все чаще в интернете появляются сообщения об утерянных базах данных банков, социальных сетей и операторов сотовой связи. «Вечерняя Москва» узнала, к каким новым уловкам прибегают мошенники.

Все же банковскую карту можно перевыпустить с новым номером или пинкодом, номер телефона сменить... А отпечаток пальца или скан лица изменить невозможно.

Эксперт по цифровой безопасности Евгений Колокольцев уверен в надежности такой системы. Например, развитие новой технологии «Дипфейк» (когда с помощью нейросети можно наложить изображения или видео друг на друга) не повысит число «удаленных» краж и оформлений кредитов.

— Есть специальная программа, которая помогает отличить живого человека от его имитации. Поэтому даже очень хорошая подделка видеозаписи не поможет в мошеннических действиях, — отметил Евгений.

Но, по его опыту, люди сами готовы «сливать» свои данные в открытые источники.

— В эпоху соцсетей очень сложно удержаться от соблазна и не разместить больше персональных данных, чем хотелось бы. Фотографии и видео с голосом человека (а также голосовые сообщения) стали неотъемлемой частью жизни, — сказал эксперт по безопасности.

Поэтому мошенники, понимая, что банки и кредитные организации серьезно защищены, переключаются на... ваших родственников, детей и друзей.

— У родителей, особенно в возрасте, вряд ли получится сохранить бдительность, если с незнакомого номера им будет звонить человек с вашим голосом. Им, например, в отличие от программы, подойдет и некачественная запись или видео.

Наоборот, это поможет отвлечь их еще больше, ведь они будут думать, что вы в опасности и надо действовать быстро, и могут переводить нужные мошенникам суммы и данные, — рассказал Колокольцев.

Все же на сообщения «я попал в аварию, нужны деньги» уже мало кто ведется. А вот мошеннические аудио и видеозвонки — тенденция новая. В дело могут пойти и фото, и записи голоса, и другая информация из социальных сетей. Лучше везде использовать многофакторную аутентификацию с СМС-кодом на телефон или подтверждением через вход в приложение на телефоне.