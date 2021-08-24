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Советы зубной феи для владельцев собак и кошек

Елена Грибкова

Общество
Советы зубной феи для владельцев собак и кошек
Фото: Jankos/Pixabay

Забота о зубах — это не шутки, внушали нам с детства. И у наших четвероногих друзей все точно так же. Эксперты портала hvost.news замечают, что около 80 процентов домашних собак имеют заболевания ротовой полости уже к двум годам.

Если в природе тот же волк охотится, разделывает добычу, то есть мышцы челюсти у него отлично тренируются, а жесткая еда счищает с клыков налет, то у домашних собак любой породы образ жизни иной. И проблемы в ротовой полости у питомцев возникают во многом из-за того, что владельцы не придают значения наличию у пса зубного налета, который достаточно быстро превращается в зубной камень и провоцирует пародонтоз, гингивит и другие осложнения.

Избежать этих бед поможет регулярный уход. Используя специальную щетку и пасту, можно всего за 30 секунд удалить 80 процентов налета. Если вы затрудняетесь с выбором, то советуем обратить внимание на бренды Cliny и Beaphar. К этим постоянным гигиеническим процедурам щенка нужно приучать с детства.

Если вам достался уже взрослый пес, то выручит диетологический подход. Это рацион из специализированных кормов, которые благодаря особой форме гранул эффективно очищают зубы и профилактируют заболевания ротовой полости. Один из лидеров в категории суперпремиальных кормов — итальянский бренд Monge — предлагает 40 сухих готовых рационов, приготовленных из диетического мяса молодого ягненка, кролика, фермерской утки, норвежского лосося, речной форели и океанического тунца. Особо привередливых питомцев Monge радует экзотическими вкусами дикого кабана и австралийского страуса.

В принципе, для наибольшей надежности лучше сочетать чистку зубов, диету, дентальные игрушки, лакомства (например, мясные спиральки и палочки с эвкалиптом от известного российского бренда «Мнямс»), пищевые добавки (идеальным выбором станет добавка из водорослей PlaqueOff), и не забывайте показывать питомца для профилактического осмотра ветеринарному врачу не реже одного раза в год.

С кошками похожая история. Единственное, чистить зубы усатые-полосатые категорически отказываются. Но в арсенале хозяина остается полезный для зубов высококачественный сухой корм, массирующие десна дентальные игрушки, освежающие дыхание лакомства и безопасные пищевые добавки, действующие системно и не позволяющие налету трансформироваться в твердый зубной камень. Запах изо рта, если не связан со сменой зубов до года или с более серьезными внутренними заболеваниями, чаще всего свидетельствует о воспалении десен. Если у кошки болит зуб, то она станет жевать на одной стороне, будет клонить голову набок, тереться больным местом о мебель — это верный знак, что надо немедленно отправляться к доктору. Важно знать, что проблемы с зубами не проходят сами по себе, а значит, следует действовать.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Приобрести все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

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