Военные оркестры полностью готовы к фестивалю «Спасская башня»

Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова Министерства обороны РФ. На переднем плане: Кирилл Шилов (слева) и Данил Десятов репетируют выступление на фестивале «Спасская башня» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

24 августа, во вторник, состоялась первая репетиция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдала, как коллективы готовятся к выступлениям.

Ровным строем на брусчатку Красной площади выходят с барабанами суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова Министерства обороны РФ.

Бойцы выстраиваются в ровную шеренгу. По взмаху руки дирижера коллектива Михаила Мельника раздается барабанная дробь. Через пару мгновений к ним выбегают остальные участники коллектива с духовыми инструментами. Музыканты стараются не только попасть в такт инструментов, но и не сломать стройные ряды. Проходит еще пара минут, и к выступающим на площади присоединяются остальные суворовцы вместе с представительницами Ансамбля барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Под «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича пары кружатся в медленном танце.

В течение всей репетиции военная музыка сменяется медленными классическими композициями, джазовыми хитами и даже песнями из известных фильмов.

— В этом году у нас будет очень нестандартное выступление. В основе концепции номера лежит идея волшебства, — говорит дирижер Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова Михаил Мельник. — Мы специально подбирали такие композиции, которые навеют зрителям сказочное настроение. Во втором блоке участники исполнят в непривычной для них манере флешмоб без сопровождения музыкальных инструментов. К выступлению ансамбля барабанщиков мы тоже подошли нестандартно. Тимбалы будут подсвечиваться и наполняться водой, что будет смотреться очень эффектно.

Нововведения и творческие эксперименты в программе своего выступления с воодушевлением приняли и сами суворовцы.

— Я считаю, что наш номер с тимбалами будет одним из самых эффектных на фестивале, — говорит суворовец Дмитрий Кубышкин. — Готовились мы долго, много репетировали, поэтому никакого волнения нет. Думаю, мы покажем все, на что способны.

Юные суворовцы и барабанщицы отрепетировали свои номера. Красная площадь пустеет, но ненадолго. Начинается репетиция сводного номера. Это выступление, в котором примут участие все российские и иностранные коллективы фестиваля этого года. Ансамбли выстраиваются на свои позиции. Кто-то репетирует в военной форме, кто-то пока в гражданском.

Музыкальный руководитель фестиваля, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главный военный дирижер Тимофей Маякин с трибун дает наставления бойцам — отступить на несколько шагов, выровняться в колоннах.

Стартует репетиция с финального попурри. Участники коллективов берут инструменты, и на всю Красную площадь начинает звучать громкая военная музыка.

— После финального попурри инструменты не убираем. Переходим к «Торжественной увертюре 1812 года» Петра Чайковского, — командует Маякин.

Во время репетиции звучат разнообразные композиции — от привычного для военных марша «Прощание славянки» до хитов из современных фильмов. Сегодня ночью музыкантов ждет генеральный прогон всей программы перед дирекцией фестиваля. Напомним, что сам фестиваль пройдет с 27 августа по 5 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня»:

— Мы в полной боевой готовности — трибуны стоят, свет и звук настроены, почти все иностранные коллективы прилетели, билеты раскуплены, музыканты оттачивают последние штрихи. В прошлые годы фестиваль смотрели семь тысяч зрителей. В этом году из-за коронавирусных ограничений мы приготовили места для трех тысяч человек. К сожалению, из-за пандемии пришлось отменить и программу детского городка.