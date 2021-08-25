Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мировой хит вернется

Мария Тихомирова

Общество
Мировой хит вернется
Давид Манукян на съемках проекта «Фактор страха» / Фото: Пресс-служба НТВ

Телеканал НТВ запускает проект «Фактор страха».

Шоу, произведенное в более чем 30 странах, покорившее зрителей по всему миру, возвращается в Россию.

— У нас огромный опыт в адаптации мировых хитов, которые становятся лучшими шоу во всех ключевых аудиториях. И вот теперь настало время культового формата «Фактор страха», который сейчас во всем мире переживает вторую молодость, — говорит Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ.

Участниками проекта станут ведущие телеканала НТВ Айна Николаева, Елена Спиридонова, Илья Федоровцев, Михаил Генделев, Эльмира Эфендиева и Олег Солнцев, а также популярные звезды России, певцы, актеры, ведущие, спортсмены и блогеры. Всего 48 участников. Первый сезон будет состоять из восьми выпусков. Под руководством профессиональных каскадеров им предстоит выполнить ряд сложных испытаний.

В финале останутся двое: кто из них покажет лучший результат или время, становится победителем. Ведущим проекта станет победитель первого сезона шоу «Маска», популярный певец Анатолий Цой.

Читайте также:
НТВпроектзвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте