Мировой хит вернется

Давид Манукян на съемках проекта «Фактор страха» / Фото: Пресс-служба НТВ

Телеканал НТВ запускает проект «Фактор страха».

Шоу, произведенное в более чем 30 странах, покорившее зрителей по всему миру, возвращается в Россию.

— У нас огромный опыт в адаптации мировых хитов, которые становятся лучшими шоу во всех ключевых аудиториях. И вот теперь настало время культового формата «Фактор страха», который сейчас во всем мире переживает вторую молодость, — говорит Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ.

Участниками проекта станут ведущие телеканала НТВ Айна Николаева, Елена Спиридонова, Илья Федоровцев, Михаил Генделев, Эльмира Эфендиева и Олег Солнцев, а также популярные звезды России, певцы, актеры, ведущие, спортсмены и блогеры. Всего 48 участников. Первый сезон будет состоять из восьми выпусков. Под руководством профессиональных каскадеров им предстоит выполнить ряд сложных испытаний.

В финале останутся двое: кто из них покажет лучший результат или время, становится победителем. Ведущим проекта станет победитель первого сезона шоу «Маска», популярный певец Анатолий Цой.