Пес наведет порядок

Фото: Пресс-служба НТВ

Скоро в эфире телеканала НТВ состоится премьера шестого сезона популярного детектива «Пес».

Любимые герои — внештатный сотрудник полиции Макс Максимов и его лохматый друг Пес — продолжат расследовать запутанные и на первый взгляд неразрешимые дела. Главные роли в картине неизменно исполняют популярный актер Никита Панфилов и немецкая овчарка Мухтар.

— В новом сезоне зрителей ждут старые герои и новые расследования. У моего героя Макса есть небольшие изменения, все же немало времени прошло с начала нашей истории. Самый комичный герой нашего сериала — Гнездилов — уверенно днградирует с каждым сезоном. В новых сериях у него случатся страшные рецидивы. Зрителей ждет очень много комичных моментов в новом сезоне, потому что все наше пребывание на съемочной площадке — это сплошной анекдот, — говорит Никита Панфилов.

Детектив о внештатном сотруднике Максе Максимове и его четвероногом друге выходит на НТВ с 2016 года.

За это время «Пес» стал самым популярным сериалом России: согласно данным опроса по итогам 2020 года, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), остросюжетный детектив НТВ собрал 6% голосов и стал лидером в рейтинге сериалов. В 2019 году «Пес» также стал сериалом № 1.