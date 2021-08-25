Светлана Ромашина: У каждой медали своя эмоция

Светлана Ромашина во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в преддверии XXXII летних Олимпийских игр в Токио в Кремле. / Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Светлана Ромашина завоевала два золота на играх в Токио, став первой в мире семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

На Олимпиаде в Токио 31-летняя москвичка Светлана Ромашина завоевала две золотые медали и стала первой в мировой истории семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. О том, какие лишения пришлось пережить на пути к триумфу этой девушке с железным характером, о главном секрете ее побед и рецепте маминых блинчиков — читайте в эксклюзивном интервью чемпионки «Вечерней Москве».

— Светлана, это правда, что вы умеете задерживать дыхание на 4,5 минуты? Какие мысли в голове возникают во время такого кислородного голодания?

— Мировой рекорд по задержке дыхания в районе 20 минут, поэтому мои 4,5 минуты просто меркнут в сравнении. Мой результат был бы хуже, если бы во время задержки дыхания я двигалась под водой. Во время такого теста мыслей в голове особых нет, лишь немножко страшновато и ты стараешься контролировать ситуацию, чтобы не потерять сознание, не уснуть под водой. Такой тест обязательно нужно делать под присмотром специалистов.

— Зато каждая новая золотая медаль для вас, наверное, как глоток свежего воздуха?

— У каждой медали своя эмоция, связанная с процессом ее завоевания. Какому-то выступлению на соревнованиях ты больше рад, где-то ты больше устал, где-то допустил маленькую ошибочку. Каждая медаль — некая достигнутая ступень. Вставая на эту ступень, нужно думать о следующей, и тогда получается большое количество медалей в коллекции.

— Поделитесь эмоциями, связанными с «добычей» своего шестого и седьмого олимпийского золота.

— На последних Играх в Токио, когда я выиграла свою шестую золотую медаль, наверное, первый раз в жизни после победы в дуэтной программе расплакалась. Мы всегда стараемся держать эмоции в себе, потому что впереди еще групповые упражнения, но тут я не выдержала, потому что понимала: моя маленькая цель достигнута. Это были слезы счастья от понимания того, что осталось совсем чутьчуть, чтобы добиться большой цели — выиграть седьмое олимпийское золото. А моя эмоция от седьмого золота — это радость с ноткой опустошения, ведь все мои цели в спорте были достигнуты.

— Вам важно было обойти по количеству олимпийского золота своих коллег — Наталью Ищенко и Анастасию Давыдову, которые имели на своем счету по пять золотых олимпийских наград?

— До Игр в Токио у меня их тоже было пять, но обогнать девчонок не являлось для меня дополнительным стимулом. Три года назад я возвращалась в большой спорт после рождения дочери, потому что хотела вписать свое имя в историю, а не обыграть или обогнать кого-то. Но когда из-за пандемии Игры-2020 перенесли на год, я уже не думала о золотых медалях. Мне просто хотелось поехать на Олимпиаду, почувствовать ее атмосферу, хорошо выступить, в лучшем случае — выиграть медали. Потому что очень тяжелым и долгим был путь к Олимпиаде в Токио.

— Правда, что спортсмены не считают свои медали, чтобы не сглазить завоевание новых?

— Да, это плохая примета. К тому же в нашем виде спорта люди достаточно скромные. Мы никогда не кричим о количестве своих наград. Больше об этом говорят журналисты и, конечно, родные, близкие, друзья, которые гордятся нами. И мне от этого приятно.

Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию. Слева направо: Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

— Но теперь-то точно можно сказать, не боясь сглазить, что седьмое олимпийское золото для вас последнее?

— Я не объявляла официально о том, что завершила спортивную карьеру. Да, Олимпийские игры в Токио для меня были финальными, но о спортивных планах на следующий год я сообщу чуть позже. Через пару месяцев, наверное, уже приму решение. Просто сейчас хочется все расставить по своим местам, разгрузиться и физически, и эмоционально, понять, куда и как двигаться дальше...

— До Игр в Париже — 2024 всего три года...

— Для тех спортсменов, которые только пришли в сборную России, это всего лишь три года до Олимпиады, а для меня это еще целых три года. 2024 год для меня слишком далеко. У меня немного другие планы на ближайшие годы.

— Поделитесь?

— Я очень хочу второго ребенка. Также в моих планах углубленное изучение английского языка, потому что хотелось бы видеть себя работником Международной федерации (FINA), сотрудником Международного олимпийского комитета. Мне нужно двигаться дальше, а не останавливаться только на синхронном плавании.

— Многие выдающиеся спортсмены становятся депутатами Госдумы. Вам по душе такая перспектива?

— Мое желание достойно защищать интересы российских спортсменов на международном уровне превалирует над стремлением войти в депутатский корпус. Ну а сегодня для меня в приоритете рождение второго ребенка.

— В реестре ваших спортивных наград нет ни одной серебряной медали. Вы никогда не проигрывали? Откройте секрет — как можно постоянно побеждать?

— Мои первые в детстве соревнования — первенство Москвы, и моя первая в жизни медаль была серебряной. Вторые соревнования — снова серебряная награда. И я себе сказала: хочу, чтобы у меня были только золотые медали!

— Как будто у золотой рыбки попросили...

— И на соревнованиях более высокого уровня все так и случилось. Правда, в юношеской сборной России был момент, когда наша команда на международных соревнованиях «Трофи» стала второй по итогам одной программы. Но мы все равно победили в общем зачете. Действительно, серебряные медали как-то обходят стороной сборную команду России по синхронному плаванию. И слава богу, пусть и дальше так будет. Секрет побед — в наших тренерах, в трудолюбии спортсменок, в нашем несгибаемом характере. Например, у меня с самого детства не было каких-то суперспособностей. Я не была особенно талантливым ребенком. А то, что я имею, мне кажется, достигла за счет упорства, старания, трудолюбия. За счет характера и качеств бойца.

— В обычной жизни победа не всегда достается самому сильному, талантливому и трудолюбивому...

— Если бы я была наивной девочкой, которая смотрит на мир сквозь розовые очки, то меня бы это сильно удивило. Но я прекрасно понимаю, что мир бывает очень жесток. С этим я сталкивалась, и для меня это уже не станет ударом. Наверное, я готова ко всему. Но как борцу за справедливость, который привык идти до конца, мне будет непросто принимать это каждый раз.

Дуэт. Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко (справа) во время выступления на финальных соревнованиях летних Игр в Токио / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

— Страх поражения довлел когда-нибудь над вами? И как вы боролись с ним?

— Этот страх есть всегда. Если скажу, что его нет, то буду лукавить. Но мы понимаем: чтобы страх не довлел, прежде всего надо делать хорошо свою работу. Если ты выступил на соревнованиях плохо, значит плохо тренировался, и это твоя вина. Тут уж бойся не бойся, но ты сам отвечаешь за результат. Если ты перед собой чист, то и выходишь на старт уверенным.

— Судя по вашим спортивным достижениям, вы совершеннейший максималист. Что вы еще умеете делать в жизни на таком же высоком уровне? Может быть, готовить?

— Не могу себя назвать суперповаром, потому что постоянно тренируюсь, времени на хозяйственные и бытовые дела у меня остается сосем немного. Но если я за что-то берусь, все должно получаться идеально. Если делаю уборку, то чтобы все блестело. Если готовлю блины по маминому рецепту, мне нужно до мелочи соблюсти все пропорции... Конечно, тут мой максимализм и перфекционизм налицо.

— Поделитесь рецептом?

— Рецепт блинов и сырников записан в моем специальном блокнотике, чтобы в любой момент им можно было воспользоваться. И я никому его не расскажу. Это не суперблюдо, но какие-то моменты, которые передаются от матери к дочери, от отца к сыну, это то, что должно оставаться внутри семьи.

— Вашей дочери Александре в ноябре исполнится 4 года. Чтобы стать самой титулованной спортсменкой мира в синхронном плавании, вы почти три года не виделись с семьей. Эти того стоило?

— Все эти годы я безумно переживала каждое расставание с ребенком. Я плакала, у меня разрывалось сердце. Чтобы хоть как-то себя успокоить, я вспоминала, что в мире очень много женщин, которые выходят на работу спустя неделю после рождения ребенка и трудятся с утра до ночи, чтобы прокормить семью, чтобы достичь определенных высот в своей сфере. Так я себя успокаивала.

Сейчас, спустя годы адского труда, я дома, рядом с ребенком, и он, мне кажется, прекрасно понимает, почему меня не было дома. Дочь смотрела мои выступления по телевизору, скучала, ждала меня. Очень надеюсь, что когда она вырастет, то поймет, что такое большой спорт, Олимпиада, и будет гордиться своей мамой. Я стараюсь привить дочери любовь к спорту.

— Понятно, кому вы посвятили свои медали...

— Конечно, своей семье, дочке, мужу, который все эти годы был суперпапой. Да, помогала няня, но мой муж все время был с ребенком. Непростая доля им выпала, но они справились.

— Уже определились со спортивной специализацией дочки?

— Дочь училась кататься на коньках, ходит в бассейн, на хореографию. Очень хочу, чтобы она пела, занималась английским, чтобы у нее был широкий кругозор и в дальнейшем она сама выбрала занятие по душе. Мы не будем настаивать на большом спорте, хочется, чтобы ребенок был счастлив и сам сделал свой выбор.

Фото: instagram / svetlanaromashina

— Что самое трудное в синхронном плавании для вас?

— Десятичасовые тренировки каждый день. Особенно когда живешь на сборах, вне дома. Последние два года — вообще ад. Потому что из-за пандемии мы не могли часто выезжать домой со спортивной базы «Озеро Круглое». Мы жили там по 20 дней, потом приезжали домой на два дня и снова на 20 дней уезжали тренироваться. Сборы длились и по 14 дней, а затем срок изоляции на базе опять увеличился. Все это зависело от антиковидных мер. Благо у нас были хорошие условия для тренировок, но последние годы до Олимпиады дались очень тяжело. Понятно, что эмоциональная усталость после всего этого запредельная.

— До Олимпиады в Токио многие были уверены, что в синхронном плавании и в художественной гимнастике наша команда обязательно возьмет золото. Почему, на ваш взгляд, прогнозы не все оправдались? Был ли шанс у арбитров засудить нас и в синхронном плавании?

— Не мне судить, почему так произошло в художественной гимнастике. Тут мы не профессионалы и просто наслаждаемся выступлениями наших девчонок как обычные зрители. Мы подходили к ним после их выступления в Токио, говорили, что для нас они все равно золотые.

Старались, как могли, поддержать. Конечно, команда по синхронному плаванию взволновалась, когда мы узнали о том, что в художественной гимнастике у нас серебро. Ведь через несколько часов нам надо было выступать в финале с групповой программой. Да, были мысли о том, что ситуация в художественной гимнастике может повториться и с нами. Ведь наши виды спорта достаточно субъективные. В то же время было четкое понимание: чтобы у арбитров не дрогнула рука присудить нам победу, мы должны выступить безукоризненно. Быть на три головы выше своих соперниц.

Если бы мы дали слабину, то у судей был бы шанс лишить нас золота. Но мы отработали нашу программу хорошо. Все судьи отдали голоса в нашу пользу. Конечно, безумно обидно за наших девчонок, оставшихся без золота в художественной гимнастике. Но мы надеемся, что в ближайшее время они вернут свои позиции.

— После Токио нашу олимпийскую команду покинете не только вы, но и, весьма вероятно, Алла Шишкина и Александра Пацкевич. Отряд не заметит потери бойцов?

— В одном из интервью после ОИ-2020 наш тренер Татьяна Николаевна Покровская сказала, что может уйти вся команда. Все восемь человек. Но все же, я думаю, что те девочки, которые выступали на Олимпиаде впервые, обязательно останутся, потому что почувствовали вкус победы на Играх. Но это личное дело каждого.

Я, Алла Шишкина и Александра Пацкевич — матерые бойцы, мы уже прошли кто три, кто четыре Олимпиады, и нам хочется пожить неспортивной жизнью. Конечно, незаменимых нет, это нужно понимать и принимать. Будем надеяться, что наши девочки будут продолжать удерживать лидирующие позиции в синхронном плавании, а если нужна будет помощь или подсказка, опытные бойцы всегда будут рядом.

— Какими талантами должен обладать ребенок, чтобы стать семикратным олимпийским чемпионом?

— Прежде всего, у спортсмена должна быть ясная голова, которая быстро соображает, помогает исправлять ошибки. Хорошо, когда девочка гибкая, растянутая, у нее прекрасное чувство ритма, хорошая реакция. Сейчас синхронным плаванием начинают заниматься уже в 4–5 лет. Мне кажется, лучше начинать в 5–6 лет, чтобы хоть чуть-чуть продлить ребенку детство.

— Как думаете отдохнуть?

— Мы с мужем хотим отправиться на парусную регату, почувствовать свободу наконец-таки. Это или Турция, или Хорватия. Эти страны сейчас открыты для российских туристов.

— Вы коренная москвичка. Помните район своего детства, бываете там?

— Москва — это мое сердце. Я люблю свой город, который в последние годы преобразился. Я родилась на юге столицы, в районе станции метро «Варшавская». Здесь меня отдали тренироваться в бассейн «Труд», куда я добиралась из дома на трамвайчике. Как занырнула я в этот бассейн более 20 лет назад, так до сих пор вынырнуть не могу. После Токио я приезжала в родной клуб «Юность Москвы». Там нас с победой поздравляли юные спортсменки, дарили цветы. Мне снова хотелось расплакаться от счастья.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Светлана Ромашина родилась 21 сентября 1989 года в Москве. Заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию. В сборной России с 2005 года. Тренеры Т. Е. Данченко и Т. Н. Покровская. Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы.

Выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009–2012 и в 2015– 2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013–2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

7 августа 2021 года стала первой в мировой истории семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Замужем.

Воспитывает дочь Александру. Занимается парусным спортом, участница международных регат.