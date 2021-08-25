«Влюбить человека в столицу»: как работают московские экскурсоводы

Фото: Из личного архива Аллы Агафоновой

Сделать паузу, перейти с бега на шаг и заново открыть для себя свой город...Как увидеть другую Москву и влюбиться в нее, «Вечерней Москве» рассказала гид Алла Агафонова.

Мы шагаем вниз по Солянке, в комфортном темпе, глазеем по сторонам. Два часа беззаботного погружения в историю хорошо знакомого-незнакомого города. Не работа — мечта!

— Алла, что в этом занятии больше — работы или хобби?

— Меня об этом спрашивают постоянно. Сейчас это моя единственная работа.

— Как пришла в профессию? Не поверю, что с детства о ней мечтала.

— Нет, конечно. Это вообще мое 13-е место работы. Были и турагентство, и банк, и репортерская деятельность... А шесть с половиной лет назад я занялась экскурсиями. Если честно, работать с людьми мне хотелось всегда, и о работе в сфере туризма я мечтала лет пять точно, но не было шанса попробовать. И тут знакомая предложила мне водить автобусные экскурсии. И я не раздумывая согласилась.

— Так сразу, с места в карьер?

— Да, я обложилась книгами, подготовила материал, что называется, «с колес» и стала возить обзорки.

— А какое у тебя образование?

— Я окончила географический факультет МГУ, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран. Но по специальности не работала — оказалось не мое. Потом, уже через пару лет после начала работы экскурсоводом, я отучилась в Ассоциации гидов-переводчиков и получила аккредитацию.

Фото: Из личного архива Аллы Агафоновой

— Правда ли, что у многих в этой профессии аккредитации нет?

— Когда я начинала, реально гидом мог стать абсолютно любой желающий. Напиши авторскую экскурсию, отполируй ее на родных и друзьях, заведи блог в соцсети, используй сарафанное радио — и води группы на здоровье. Аккредитацию у гидов, скорее, запрашивают турагентства. Но если работать частным порядком, то проверять ее никто не будет. Лично мне за шесть с лишним лет она пригодилась лишь дважды .

Но все изменится уже через год: в закон о туризме внесли правки, регулирующие деятельность в части налогообложения. До июля 2022 года все экскурсоводы должны получить аккредитацию. Впрочем, нюансов по регулированию этой аттестации еще много.

— Кто твои клиенты?

— Основная часть приходит из «Инстаграма», это люди 25–45 лет, в основном офисные и творческие специальности, платежеспособная аудитория, которая хочет отвлечься от рутины и узнать город. Есть две большие географические группы — иногородние и москвичи. Иногородние тоже делятся на подгруппы — те, кто в Москве впервые, и те, кто часто здесь бывает проездом. Первые идут по хрестоматийным маршрутам, а вторых я веду в переулки. Москвичей тоже веду в переулки. Многие приходят с запросом: «Мы везде ездим, ходим на экскурсии — а родной город не знаем».

— Группы большие? Не все любят прогулки с толпой незнакомцев…

— Я провожу и частные, и групповые экскурсии — частные совсем небольшие — 3–6 человек, семьи или группы друзей. Иногда бывают компании по интересам, — например, недавно я водила группу из 20 коучей.

Фото: Из личного архива Аллы Агафоновой

— Как пандемия сказалась на работе гидов?

— С прошлого лета люди стали гулять гораздо больше. Закрытые границы, карантин. Запрос на знакомство с городом стал популярен.

— Твой любимый маршрут?

— А мы как раз по нему и идем — Ивановская горка. Это переулки между Солянкой, Бульварным кольцом, Маросейкой, Покровкой и Лубянским проездом. Я вообще считаю Ивановскую горку своим «местом силы». «Как будто не в Москве» — слоган этого района.

— Сколько длится прогулка?

— В среднем 2–2,5 часа.

— И в день сколько их может быть?

— Зависит от многих факторов — в среднем две в день, в выходные и по три бывает.

— Реально ли по-настоящему зарабатывать только на экскурсиях?

— Заработать на этом можно — и жить на это можно. Главное, не пугаться — сначала денег, конечно, кот наплакал. Когда я начинала, мне платили меньше тысячи за двухчасовую автобусную экскурсию. Выходило 10–15 тысяч рублей в месяц. Но это был мощный стимул расти. Сейчас в среднем точно не зарабатываю меньше 50 тысяч в месяц, при том, что работаю не каждый день и не по 40 часов в неделю. Конечно, нужно учитывать еще и время, которое я трачу на подготовку экскурсий — но занятость меньше, чем в офисе, а зарплата повыше.

— Какие плюсы профессии?

— Работа на воздухе с близкими по духу людьми, а еще в нее включен фитнес. Я реально очень много хожу. Ну и могу уйти в отпуск хоть прямо сейчас — ни с кем не нужно согласовывать.

— С плюшками понятно. А минусы?

— Да как у любого фрилансера и предпринимателя: сколько работаешь, столько и зарабатываешь.

Фото: Из личного архива Аллы Агафоновой

— Бывали клиенты, с кем контакт не получался совсем?

— Большая часть моих экскурсантов — особенно последние несколько лет — это люди со мной на одной волне. Они смотрят мои фото, читают отзывы и выбирают уже именно меня, а не абстрактного экскурсовода.

— С коллегами конфликты случались? Конкуренция жесткая?

— Я не наблюдаю особой конкуренции. У нас, экскурсоводов, реально дружелюбная среда. Когда встречаемся с коллегами на маршруте, всегда тепло здороваемся, улыбаемся, даже обнимаемся. Еще часто ходим друг к другу на прогулки. У нас у всех авторские экскурсии, даже если они проходят по одному маршруту. Та же моя любимая Ивановская горка — есть присказка, что там только ленивый не сделал маршрут, потому что это очень атмосферный район и там все хотят гулять.

Но все равно ты расскажешь по-другому одну и ту же историю. И сейчас люди чаще ходят не на маршрут, а на конкретного рассказчика.

— Не воруют экскурсии?

— В моем окружении — нет. Мы не только коллеги, но и друзья. Честно. Мне очень повезло, что вдохновленные люди вокруг. Кстати, случайно в беседе с англоязычным гидом узнала, что они обмениваются текстами экскурсий. А мы — нет.

И это не потому, что мы такие вредные, а просто потому, что это происходит естественным образом, через общение друг с другом и прослушивание экскурсий друг друга. Комьюнити, если ты понимаешь, о чем я. Мы встречаемся, краеведим, ходим вместе по музеям, ищем интересные детали. Обмениваемся кодами от калиток — у нас есть несколько дворов, где мы проводим прогулки. И у каждого экскурсовода своя фишка.

— Твоя какая?

— Я люблю рассказывать про людей. Вот, к примеру, идем мы мимо какого-то примечательного дома, и если кто-то начинает с истории архитектуры или дизайнерских нюансов этого строения, то я всегда в первую очередь говорю о его обитателях. Моя страсть — генеалогические древа. Кто, например, знает, что Тютчев и Римский-Корсаков были семиюродными братьями, а Борис Джонсон — потомок второй жены Тютчева? А таких деталей великое множество — и я обожаю их раскапывать. Ну и еще стараюсь вести свою экскурсию так, как будто говорю с друзьями, без излишнего академизма. Лучшего способа влюбить человека в столицу я не знаю.

СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗАМЕЧАЛИ

— Карандашный рисунок 1860-х годов на стене дома Ярошенко на Хитровке. Рисунок художника середины XIX века нашел художник начала XXI века, живущий на Хитровке.

— Табличка «Свободен от постоя» на пилоне усадебного дома графа Румянцева на Маросейке: ее вешали на ворота тех, кто пожертвовал денег на устройство Покровских казарм.

— Флагодержатели с орлиными головами на доме Перлова на Мясницкой, на доме Пороховщикова в Староконюшенном, на Птичьей башне Китайгородской стены. Уцелели после революции, наверное, потому что эти орлы и на орлов не похожи.