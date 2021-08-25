Что нужно успеть сделать на даче до конца августа

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Дачные заботы августа связаны в основном со сбором и переработкой выращенного. Ну и планы на будущий урожай никто не отменял.

Завершается сбор томатов — одной из самых любимых дачниками культур (по крайней мере теми, кто нашел к ним подход). Правда, многие предпочли снять помидоры заранее, в конце июля — в первых числах августа, пока до них не добралась фитофтора: тут ведь и урожай рискуешь потерять, да и собственного труда будет жалко. Но, как говорится, не будем о грустном: раз вы снимаете с веток последние томаты, значит, фитофтора к вам в гости не заглянула. И вы можете спокойно взять семена с помидоров любимых сортов (именно сортов, не гибридов!), чтобы повторить успех наследующий год.

У вас ведь уже есть любимчики, от которых вы не собираетесь отказываться и будете сажать их постоянно? Получить семена совсем не сложно. Снимите с куста спелый помидор, разрежьте его и с помощью чайной ложки извлеките семена вместе с соком из семенных камер, поместив в поллитровую банку или другую подходящую емкость. Добавьте воды, перемешайте и оставьте на хранение на двое-трое суток — для сбраживания. Как только на поверхности появятся пузырьки, аккуратно слейте верхний слой жидкости, а семена переложите в сито и как следует промойте под проточной водой. Затем поместите их в слабый раствор марганцовки, готовят 1%-й раствор марганцовокислого калия (1 чайная ложка марганцовки на литр воды).

Семена в раствор погрузите на 20 минут, после чего дайте им просохнуть. Хранить семена лучше в бумажных пакетиках в сухом месте. Имейте в виду, что срок годности у них вполне приличный — до пяти лет.

Чистота, как известно, — залог здоровья, и к нашим помидорам это тоже напрямую относится. Поэтому по осени обязательно наведите порядок в теплице или парнике, где росла культура. Ну, с парником все довольно просто: надо снять старую пленку, если, конечно, ее не истрепало ветром и она может послужить вам на следующий год. Вымойте ее, просушите и отправляйте на хранение до весны.

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С теплицей из поликарбоната повозиться придется подольше: надо обязательно вымыть ее водой снаружи, предварительно удалив с ее поверхности сухие листья и прочий мусор. А вот изнутри хорошо бы промыть ее хотя бы с хозяйственным мылом. Достаточно будет одного куска на ведро воды. В качестве подручных инструментов используйте мягкие мочалки, швабры и щетки.

И не забудьте попрощаться с веревками, которыми вы подвязывали кусты, и с деревянными колышками, которые использовали в качестве опоры. Не жадничайте и проститесь с этим добром навсегда.

Чтобы ваши мечты о будущем урожае фитофтора «не съела» вместе с помидорами, сейчас самое время свести к минимуму риск встречи с ней в следующем году. А для этого самое время привести в порядок почву, где росли ваши томаты.

Тем, кто не является поклонниками химических препаратов, имеет смысл обработать ее, воспользовавшись биологическими средствами, например полученными на основе почвенного грибка триходерма. К ним относятся Глиокладин, Триходерма Вериде 471, Трихоцин, Триходермин, Трихоплант и другие. Хороший результат дают и препараты на основе такой бактерии, как сенная палочка: Фитос порин, Бактофит, Алирин-Б, Бисолбицид, Гамаир и другие.

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Один из способов, который поможет восстановить «здоровье» почвы, в которой росли томаты (не важно, идет ли речь об открытом грунте или теплице), — это посадка растений-сидератов, самый доступный из которых, пожалуй, горчица. Ее семена надо густо посеять в землю (примерно 250 граммов на 1 квадратный метр) после того, как уберете кусты помидоров. Не забывайте только о том, что, как и любое растение, горчицу надо будет поливать. Этот сидерат благотворно действует на почву, вставая надежным заслоном на пути вирусов и грибков. До зимы вы наверняка успеете увидеть и его цветение. Вот с этими желтыми цветами горчица пусть и уйдет под снег. Не трогайте ее остатки и весной: она вашим томатам не только не помешает, но и станет отличным удобрением для них.

Еще один способ, который приносит хорошие результаты, — это мульчирование земли скошенной травой.

Вы ведь наверняка еще будете не один раз косить ее на участке? Так вот, вместо того чтобы ломать голову над тем, куда деть скошенную газонную траву, засыпайте ей грядки: уже на следующий год вы увидите результаты. Во-первых, таким образом вы избавляетесь от сорняков (правда, при условии, что слой мульчи будет достаточно толстый), во-вторых, процессы, происходящие на поверхности почвы при «переработке» ее микроорганизмами, благотворным образом сказываются на растениях, повышая их урожайность и сопротивляемость заболеваниям.

Раз в неделю уложенную на грядки траву надо поливать, если, конечно, этого не сделают за вас дожди. И перед тем, как замульчировать почву, посыпьте ее золой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Попова, биохимик и садовод с 40-летним стажем:

— Я не сталкивалась с фитофторой томатов уже три года: закладываю землю под ними мульчей из горячей травы (трое суток она прогревается под солнцем) и постоянно проветриваю теплицы. Еще стараюсь сажать гибриды — они более устойчивы к болезням. Пока в российской селекции нет сортов, которые не подвержены фитофторе вовсе, но в некоторых зарубежных селекциях они появились. Думаю, когда-нибудь подобные появятся и у нас и мы забудем про фитофтору.

КСТАТИ

— Тепловая обработка не понижает, а повышает полезные качества томатов.

— Больше всего питательных веществ содержится в сушеных томатах.

— Диаметр самых маленьких в мире томатов составляет 2 см.

— Помидоры считаются диетическим продуктом, т.к. в ста граммах содержится всего 22 ккал.

— Помидоры красного цвета намного полезнее, чем желтые помидоры.